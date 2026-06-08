Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στην Εύβοια: «Δεν γίνεται να μένουν άνθρωποι σε αυτά τα σπίτια»

Απελπιστική η κατάσταση στους οικισμούς που έπληξε πιο βαριά ο μεγάλος σεισμός στην Εύβοια, με πολλούς κατοίκους να καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Απελπιστική η κατάσταση στους οικισμούς που έπληξε πιο βαριά ο μεγάλος σεισμός στην Εύβοια, με αυτοψία του Action 24 να αποτυπώνει την έκταση των ζημιών στις περιουσίες των κατοίκων.

Στη Δαφνούσα Ευβοίας, ο σεισμός που άγγιξε τα 5,2 Ρίχτερ, ορισμένα σπίτια ουσιαστικά κατεδαφίστηκαν, με τοίχους να έχουν καταρρεύσει, δίνοντας το «τελειωτικό χτύπημα» σε πολλούς ιδιοκτήτες, μετά τους σεισμούς του 2023 και του 2025.

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