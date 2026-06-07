Οι πολλές ζωές της Μαλβίνας Κάραλη: Η γυναίκα, η δημοσιογράφος, η περσόνα μέσα από τα δικά της λόγια

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 7 Ιουνίου 2002, έφυγε από τη ζωή η Αρσακειάδα με το άναρχο πνεύμα, η αξέχαστη Μαλβίνα Κάραλη.

«Δεν έχω πρόβλημα συμπεριφοράς φίλε μου, έχω απλά προσωπικότητα που δεν μπορείς να χειριστείς» έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη. Ότι και να γράψει κανείς για εκείνη πιθανότατα θα αποδειχθεί λίγο.

Ίσως να αρκούσε να πούμε ότι 24 χρόνια μετά των πρόωρο θάνατό της, η παρουσία της στο δημόσιο λόγο, στις δημοσιογραφικές αναφορές, στις τηλεοπτικές αναδρομές και κυρίως στη συλλογική μνήμη ενός κοινού που αναζητά με «δίψα» φωνές με προσωπικότητα, θάρρος και αυθεντικότητα, είναι ιδιαίτερα αισθητή.

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