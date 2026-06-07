Μουντιάλ 2026: Οι 12+1 «Έλληνες» που ετοιμάζονται να λάμψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Γιώργος Δώνης θα είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που οδηγεί εθνική ομάδα άλλης χώρας (Σαουδική Αραβία) σε τελική φάση Μουντιάλ

Η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού μέσω της Εθνικής της ομάδας, ωστόσο το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει τη δική του εκπροσώπηση στο Μουντιάλ 2026.

Δώδεκα ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ή ανήκουν σε συλλόγους της Super League θα βρεθούν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχει ο Γιώργος Δώνης, ο οποίος θα συμμετάσχει ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας.

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