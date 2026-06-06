Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα; Ο Πάπας Λέων έδωσε μία διπλωματική απάντηση (vid)

Κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τη Μαδρίτη, ο Πάπας Λέων δέχθηκε μια ποδοσφαιρική ερώτηση από δημοσιογράφους σχετικά με την προτίμησή του ανάμεσα στη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα.

Μια μάλλον αναπάντεχη και «ποδοσφαιρική» ερώτηση δέχθηκε ο Πάπας Λέων κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Ισπανία, το πρωί του Σαββάτου (6/6).

Ο ποντίφικας, αναχωρώντας από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης με προορισμό τη Μαδρίτη, βρέθηκε στο πίσω μέρος του αεροσκάφους για να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν ποια ομάδα προτιμά στο κλασικό ισπανικό ντέρμπι: Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα;

«Ο Πάπας είναι με όλους, ο Πρεβόστ με τη Ρεάλ»

Ιδιαίτερα χαλαρός και χαμογελαστός, ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας έδωσε μια άκρως διπλωματική αλλά και χιουμοριστική απάντηση, διαχωρίζοντας τον θεσμικό του ρόλο από την προσωπική του ταυτότητα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι εύκολο: ο πάπας είναι με όλες τις ομάδες, αλλά ο Πρεβόστ είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Με αυτόν τον ευφυή τρόπο, χρησιμοποιώντας το κοσμικό του όνομα (Ρόμπερτ Πρέβοστ), αποκάλυψε τις ποδοσφαιρικές του προτιμήσεις χωρίς να παραβιάσει την ουδετερότητα του αξιώματός του.

Pope Leo was asked on the papal plane which Spanish team he is gunning for, as he embarks on a week-long visit to Spain.



🔗 https://t.co/qVALokbWdi pic.twitter.com/rozv92Xv8W — Sky News (@SkyNews) June 6, 2026

Το νόημα της αποστολικής του επίσκεψης στην Ισπανία

Πέρα από τα αθλητικά σχόλια, ο Πάπας Λέων εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για το συγκεκριμένο ταξίδι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ποντίφικα στην Ισπανία μετά από πάρα πολύ καιρό.

Όπως εξήγησε στους δημοσιογράφους, πρόκειται για μια αμιγώς αποστολική επίσκεψη με πρωταρχικό σκοπό να συναντήσει από κοντά τους πιστούς. Στόχος του ταξιδιού είναι να γιορταστεί η πίστη και να διακηρυχθεί το μήνυμα του Ιησού Χριστού, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας προς ολόκληρη την ισπανική κοινωνία, καθώς, όπως υπογράμμισε, «η εκκλησία έχει ένα μήνυμα για όλους».

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