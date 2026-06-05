«Στον πυρετό του Μουντιάλ»: το ιδανικό ανάγνωσμα λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα – Την Κυριακή 7/6 με την «Καθημερινή»

To Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που φιλοξενούν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, προμηνύεται «καυτό», αν όχι ποδοσφαιρικά, τότε σίγουρα πολιτικά, ως αντανάκλαση της περιόδου πρωτοφανών μεταβολών που βιώνει ο κόσμος.

Λίγο πριν τα βλέμματα όλων μας στραφούν στην αγωνιστική δράση, η Καθημερινή εξασφάλισε αποκλειστικά για την Ελλάδα και τους αναγνώστες της ένα από τα πιο σημαντικά ποδοσφαιρικά βιβλία των τελευταίων ετών, μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Το World Cup Fever (Στον πυρετό του Μουντιάλ) του Simon Kuper είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου, γραμμένο από έναν συγγραφέα που ξέρει να «διαβάζει» κάθε παιχνίδι (και το παρασκήνιό του) πέρα από το σκορ. Ο Kuper παρακολουθεί εδώ και πολλές δεκαετίες τα Μουντιάλ όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά και ως παγκόσμια «σκηνή» στην οποία συναντιούνται η πολιτική, η κοινωνία, η εθνική ταυτότητα, το χρήμα, η μνήμη και τα ανθρώπινα πάθη.

Ο Ian Buruma, γράφοντας στο New Yorker, χαρακτήρισε τον Kuper «έναν από τους κορυφαίους αθλητικογράφους σήμερα», κάτι που επιβεβαιώνεται μέσα από κάθε σελίδα του βιβλίου Στον πυρετό του Μουντιάλ. Ο Kuper δεν αναλύει απλώς ομάδες, παίκτες και αγώνες· χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο για να εξηγήσει πολιτισμικές διαφορές, συλλογικές εμμονές και τις ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε μεγάλη διοργάνωση.

Οι διεθνείς κριτικές για το βιβλίο του υπήρξαν διθυραμβικές. Η εφημερίδα Mail on Sunday το χαρακτήρισε «το απόλυτο βιβλίο για όποιον αγαπά το ποδόσφαιρο», το New Statesman είδε στον Kuper «έναν οξυδερκή οδηγό στον κόσμο του ποδοσφαίρου», ενώ το Booklist μίλησε για «ένα εξαιρετικό έργο αθλητικής δημοσιογραφίας, που εμβαθύνει πέρα από τη δράση στο γήπεδο». Το Publishers Weekly υπογράμμισε τον μοναδικό συνδυασμό σχολαστικού ρεπορτάζ και προσωπικής παρατήρησης.

Από την Ιταλία του 1990 μέχρι τη Γαλλία του 1998, το όνειρο της Νότιας Αφρικής το 2010 και την αμφιλεγόμενη κληρονομιά του Κατάρ το 2022, ο Kuper φωτίζει όσα συμβαίνουν στις εξέδρες, στους δρόμους, στα δημοσιογραφικά θεωρεία και στα παρασκήνια της FIFA. Γράφει για το Μουντιάλ σαν να γράφει για τον κόσμο: με ακρίβεια, ειρωνεία, γνώση και αφηγηματική ένταση. Ενημερωτικό και απολαυστικό μαζί, το βιβλίο Στον πυρετό του Μουντιάλ είναι το ιδανικό ανάγνωσμα για όσους θέλουν να μπουν στο κλίμα της διοργάνωσης πριν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα.

Το βιβλίο του Simon Kuper Στον πυρετό του Μουντιάλ κυκλοφορεί την Κυριακή 7/6 με την Καθημερινή.

Μαζί το μεγάλο αφιέρωμα της «Καθημερινής» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με όλο το πρόγραμμα, τις προβλέψεις και αναλύσεις για τα φαβορί και πιθανές εκπλήξεις.