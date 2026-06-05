TCL: Μπες στον απόλυτο διαγωνισμό και ζήσε το Μουντιάλ από την καλύτερη θέση

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ ξεκινά και η TCL παρέα με το Gazzetta, δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό νικητή να απολαύσει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη σε μια νέα τηλεόραση TCL.

Το Μουντιάλ είναι η κορυφαία γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και κάθε αγώνας αξίζει να προβάλλεται με την καλύτερη δυνατή εικόνα. Η TCL, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τηλεοράσεων παγκοσμίως, προσφέρει τεχνολογία αιχμής, εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας και καθηλωτική εμπειρία θέασης, ώστε να μη χάσεις ούτε στιγμή από τη δράση.

Είτε παρακολουθείς τους αγώνες με φίλους είτε με την οικογένειά σου, μια τηλεόραση TCL μπορεί να μετατρέψει κάθε αναμέτρηση σε πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία.

Πώς να συμμετάσχεις

Κάνε follow στους επίσημους λογαριασμούς @tcl_gr και @gazzetta.gr στο Instagram.

Κάνε like στο σχετικό post του διαγωνισμού.

Κάνε mention έναν φίλο σου στα σχόλια του post.

Τώρα είναι η στιγμή να συμμετάσχεις στον μεγάλο διαγωνισμό και να υποδεχτείς το Μουντιάλ με μια ολοκαίνουργια τηλεόραση TCL στο σαλόνι σου.