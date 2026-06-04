Guardian για την Οδύσσεια του Νόλαν: «Τι στο καλό συμβαίνει;» - Γιατί δεν έχει ούτε έναν Έλληνα;

Η Οδύσσεια του Νόλαν εκπροσωπεί τον κόσμο - γι' αυτό και επιλέχθηκε η Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, ωστόσο στην τεράστια παραγωγή δεν χώρεσε ούτε ένας ελληνικής καταγωγής ηθοποιός

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε άρθρο της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, πριν ακόμη βγει στις αίθουσες, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις - όχι για την πλοκή ή τα εντυπωσιακά σκηνικά της, αλλά για το καστ της και ειδικά για «μια ηχηρή απουσία»: Στην επική ταινία δεν συμμετέχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός.

Υπάρχουν οι αμερικανικές προφορές, οι γυαλιστερές πανοπλίες, η σκοτεινή χρωματική παλέτα που θυμίζει το «Dunkirk» και η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, μια απόφαση που προκάλεσε σχόλια και κριτική στα κοινωνικά δίκτυα. Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιλογή δεν είναι «αυθεντική».

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