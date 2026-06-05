Nαστάζια Κίνσκι: Η γυμνή σκηνή στα 13 της, η καθυστερημένη συγγνώμη του Βιμ Βέντερς και η απόσυρση τελικά της ταινίας “Wrong Move”

Αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο θέμα στον δημόσιο λόγο, θα είχε αποσυρθεί η ταινία; Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την απάντηση.

Η Nαστάζια Κίνσκι, εδώ και 15 χρόνια προσπαθούσε να πείσει τον Βιμ Βέντερς να μοντάρει, ξανά, μία σκηνή της στην ταινία Wrong Move, που κυκλοφόρησε το 1975. Πρόκειται για την σκηνή όπου η ίδια εμφανίζεται γυμνή, ενώ ήταν μόλις 13 ετών. Οι προσπάθειες της έπεφταν στο κενό όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι που το θέμα έγινε δημόσιο. Σαν να λέμε, διαφορετικά δεν θα γινόταν τίποτα.

Για την ακρίβεια, η Nαστάζια Κίνσκι έφερε το ζήτημα στο προσκήνιο μιλώντας στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, εξηγώντας το αυτονόητο: ότι δεν είχε την κατάλληλη προστασία στη διάρκεια των γυρισμάτων από τον Γερμανό σκηνοθέτη. Εφόσον το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα, ο Βιμ Βέντερς ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε το λάθος και απέσυρε την, όχι και τόσο καλή ομολογουμένως, ταινία του.

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