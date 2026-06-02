Δημοσκόπηση Pulse: Παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας - «Μάχη» ανάμεσα σε Καρυστιανού και ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα νέα κόμματα. Τι δείχνει η νέα δημοσκόπηση και πώς διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό.

Η νέα δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αποτυπώνει τις πρώτες πολιτικές ισορροπίες μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 31 Μαΐου σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου και καταγράφει σημαντικές ανακατατάξεις κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης.

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