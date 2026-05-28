Η Xiaomi αναβαθμίζει το Premium Lifestyle Οικοσύστημα με νέα προϊόντα Wearable Επόμενης Γενιάς

Η Xiaomi παρουσίασε μία νέα σειρά προϊόντων οικοσυστήματος στις παγκόσμιες αγορές, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της με τέσσερα ακόμη προϊόντα: το Xiaomi Watch S5 46mm, το Xiaomi Smart Band 10 Pro, τα Xiaomi Buds 6 και το Xiaomi Sound Play.

Μαζί, προσφέρουν πιο απρόσκοπτες και έξυπνες εμπειρίες στην καθημερινή ζωή, σχεδιασμένες να εντάσσονται αβίαστα σε μια ποικιλία καθημερινών δραστηριοτήτων και τρόπων ζωής.

Παράλληλα με τη νέα σειρά, η Xiaomi αποκάλυψε επίσης τη συλλογή Violet Collection, με ένα εκλεπτυσμένο νέο φινίρισμα που είναι διαθέσιμο στα Xiaomi 17T, Xiaomi Buds 6 και Xiaomi Sound Play. Σε ένα βαθύ, διακριτικό βιολετί, η συλλογή παίζει με το φως και την υφή για να δημιουργήσει μια εμφάνιση που είναι ταυτόχρονα σύγχρονη και ξεχωριστή.

Xiaomi Watch S5 46mm: Σχεδιασμένο για Premium Στυλ και Καθημερινή Απόδοση

Το Xiaomi Watch S5 46mm συνδυάζει προηγμένη παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και υγείας μέσα σε έναν εκλεπτυσμένο, ελαφρύ σχεδιασμό. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό σώμα 46mm, ζυγίζει μόλις 46g και έχει εξαιρετικά λεπτό προφίλ 10,99mm.¹ Το premium μεσαίο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αισθητική, ενώ οι προαιρετικές στεφάνες (bezels) από ανοξείδωτο ατσάλι, κεραμικό και σφυρήλατο άνθρακα προσφέρουν επιπλέον στυλ. Με μια ποικιλία επιλογών σε λουράκια, συμπεριλαμβανομένων νέων υλικών από γνήσιο δέρμα, το ρολόι προσαρμόζεται άψογα σε επαγγελματικά, αθλητικά και καθημερινά περιβάλλοντα.

Η εμπειρία απογειώνεται με μια οθόνη AMOLED 1,48 ιντσών, η οποία διαθέτει κατά 40% στενότερα περιθώρια και μέγιστη φωτεινότητα έως 2.500 nits,² εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα των ειδοποιήσεων και των δεδομένων υγείας ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Τροφοδοτείται από μια μπαταρία Xiaomi Surge 815mAh, η οποία προσφέρει έως και 21 ημέρες διάρκειας ζωής με ελαφριά χρήση,³ υποστηρίζοντας συνεχή παρακολούθηση της υγείας και καταγραφή σπορ με μειωμένη συχνότητα φόρτισης.⁴

Για να προσφέρει πιο ολοκληρωμένες καθημερινές πληροφορίες ευεξίας, το Xiaomi Watch S5 46mm διαθέτει ενισχυμένες δυνατότητες hardware και λογισμικού. Εισάγει τη λειτουργία Passion Mode, η οποία ανιχνεύει και καταμετρά χειρονομίες επευφημίας και τις μετατρέπει σε μετρήσιμα δεδομένα, όπως καρδιακούς παλμούς και θερμίδες που «κάηκαν». Με περισσότερες από 150 λειτουργίες σπορ, η συσκευή ενσωματώνει επίσης έναν αναβαθμισμένο αισθητήρα καρδιακών παλμών 4 LED + 4 PD και βελτιωμένους αλγόριθμους, βελτιώνοντας την ακρίβεια στο 98,4% για πιο αξιόπιστη παρακολούθηση.⁵ Το αναβαθμισμένο GNSS διπλής ζώνης και πέντε συστημάτων διασφαλίζει ακριβή και σταθερό εντοπισμό για τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά στον ύπνο, νέες εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές, παράλληλα με την παρακολούθηση της μεταβλητότητας των καρδιακών παλμών (HRV) κατά τον ύπνο, παρέχουν βαθύτερη κατανόηση των μακροπρόθεσμων μοτίβων ανάπαυσης.⁶ Αυτά τα χαρακτηριστικά αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των World Sleep Society, Asian Society of Sleep Medicine και Chinese Sleep Research Society, προσφέροντας πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για την υποστήριξη της υγείας του ύπνου.

Με τη δύναμη του Xiaomi HyperOS 3, το Xiaomi Watch S5 46mm προσφέρει μια απρόσκοπτη εμπειρία σύνδεσης με smartphone. Βασικές λειτουργίες — όπως η απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών, η εύρεση τηλεφώνου, τα χειριστήρια ακουστικών και ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων άθλησης και υγείας — είναι προσβάσιμες με ευκολία. Η συσκευή υποστηρίζει επίσης ενσωμάτωση με το Xiaomi Home, επιτρέποντας ενισχυμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των wearables και των «έξυπνων» περιβαλλόντων.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: Ελαφρύς Σχεδιασμός με Προηγμένη Καθημερινή Ευεξία

Σχεδιασμένο ως ένα έξυπνο βραχιόλι για καθημερινή χρήση, το Xiaomi Smart Band 10 Pro συνδυάζει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ευεξίας με έναν αναβαθμισμένο σχεδιασμό και ευρεία συμβατότητα. Διαθέτει οθόνη AMOLED 1,74 ιντσών⁷ με μέγιστη φωτεινότητα έως 2.000 nits για καθαρή ορατότητα.⁸ Παρά τη μεγαλύτερη οθόνη, το Xiaomi Smart Band 10 Pro διατηρεί ένα λεπτό προφίλ 9,7mm σε όλη τη σειρά, ενώ ζυγίζει μόλις 21,6g (εξαιρουμένης της έκδοσης Ceramic)⁹ για άνετη χρήση όλη την ημέρα. Κατασκευασμένο από μια νέα γενιά αλουμινίου υψηλής αντοχής, προσφέρει ανθεκτικότητα και αντίσταση στις γρατζουνιές σε ένα ελαφρύ περίβλημα . Μια μπαταρία 350mAh και ένα chipset χαμηλής κατανάλωσης επιτρέπουν έως και 21 ημέρες διάρκειας ζωής της μπαταρίας υπό συνθήκες ελαφριάς χρήσης.¹⁰

Πέρα από τον σχεδιασμό, η συσκευή ενισχύει την παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης με μια αναβαθμισμένη μονάδα PPG και ιδιοπαγείς αλγόριθμους, βελτιώνοντας την ακρίβεια των καρδιακών παλμών στο 98,2%.¹¹ Με περισσότερες από 150 λειτουργίες σπορ, εισάγει τη λειτουργία track για καταγραφή γύρων και την ενισχυμένη λειτουργία ποδηλασίας για πιο ακριβή παρακολούθηση της προπόνησης.¹² Η παρακολούθηση του ύπνου αναβαθμίζεται επίσης με αναφορές τάσεων ύπνου και βαθύτερες μετρήσεις, όπως το HRV και η αποτελεσματικότητα του ύπνου, ενώ ο αλγόριθμος ύπνου 2.0 βελτιώνει την ακρίβεια στην έναρξη και τα στάδια του ύπνου.¹¹

Επιπλέον, το Xiaomi Smart Band 10 Pro συνεργάζεται με το Clue,¹³ μια παγκοσμίως κορυφαία εφαρμογή παρακολούθησης της περιόδου και του κύκλου, για να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της γυναικείας υγείας. Με την αγορά του Xiaomi Smart Band 10 Pro, οι χρήστες λαμβάνουν μια δωρεάν δοκιμή 3 μηνών του Clue Plus. Αυτή η premium συνδρομή προσφέρει χαρακτηριστικά, όπως προηγμένη ανάλυση κύκλου, ακριβείς προβλέψεις γονιμότητας, παρακολούθηση εγκυμοσύνης και περιεμμηνόπαυσης και πολλά άλλα. Οι χρήστες μπορούν να συνδυάσουν τα δεδομένα υγείας και ευεξίας που παράγονται από το band τους με τις βαθύτερες γνώσεις για την έμμηνο ρύση από το Clue. Η συνεργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα την ευεξία τους και να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για την υγεία τους.

Όταν είναι συνδεδεμένο σε smartphone Xiaomi, το Xiaomi Smart Band 10 Pro υποστηρίζει συγχρονισμό ειδοποιήσεων, ενώ επιτρέπει την ταυτόχρονη σύζευξη με iPhone, επιτρέποντας τη λήψη κλήσεων, μηνυμάτων και ειδοποιήσεων και από τις δύο συσκευές ¹⁴ Ένα βελτιστοποιημένο μηχανισμός δόνησης διαφοροποιεί τις ειδοποιήσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος, ενισχύοντας τη χρηστικότητα, ενώ η έκδοση NFC¹⁵ επιτρέπει ασφαλείς ανέπαφες πληρωμές.¹⁶ Η έκδοση NFC είναι διαθέσιμη σε Midnight Black, Glacier Silver και σε μια νέα Ceramic Edition, ενώ η κλασική έκδοση κυκλοφορεί σε Midnight Black, Glacier Silver και Lavender Pink, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές στυλ.

Xiaomi Buds 6: Εκλεπτυσμένη Άνεση με Καθηλωτικό Ήχο

Ως semi-in-ear ακουστικά κατηγορίας ναυαρχίδας, τα Xiaomi Buds 6 διαθέτουν νέα ηχητική απόδοση μέσω της ενσωμάτωσης ενισχυμένου hardware και λογισμικού. Διαθέτουν έναν δυναμικό οδηγό 11mm με τριπλό μαγνήτη για ισχυρό μπάσο, σε συνδυασμό με ένα διάφραγμα, επικαλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων που βελτιώνει την ευαισθησία κατά 30% στα πρίμα για πιο καθαρές και ευκρινείς υψηλές νότες.¹⁷ Αυτό βελτιώνεται περαιτέρω από μια σειρά ψηφιακών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του master-tuning από την Harman Golden Ear Team, που εισάγει τη λειτουργία Harman Master Mode μαζί με το Harman AudioEFX για κορυφαία ποιότητα ήχου, ενώ η τεχνολογία Qualcomm® aptX™ Lossless επιτρέπει ήχο υψηλής ανάλυσης χωρίς απώλειες.¹⁸

Επιπλέον, το σύστημα χρησιμοποιεί προσαρμοστικό ήχο (adaptive sound) για να διατηρεί σταθερές τις μεσαίες-χαμηλές συχνότητες σε διαφορετικά σχήματα αυτιών, ενώ ο ανεξάρτητος χωρικός ήχος (dimensional audio)¹⁹ μέσω παρακολούθησης της κίνησης του κεφαλιού (head-tracking), δημιουργεί ένα πλήρως καθηλωτικό ηχητικό πεδίο 360°. Για τη διασφάλιση καθαρών κλήσεων στο καθημερινό περιβάλλον, το σύστημα μείωσης θορύβου AI με 3 μικρόφωνα, σε συνδυασμό με μια ακουστική δομή σε σχήμα πλέγματος, καταστέλλει έως και 95dB²⁰ θορύβου περιβάλλοντος και διατηρεί τη σαφήνεια της φωνής ακόμη και σε ταχύτητες ανέμου έως 12m/s.²¹ Σε συνδυασμό με το ANC που διαθέτει διπλές λειτουργίες Balanced και Deep, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το επίπεδο ακύρωσης θορύβου που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον τους για μια εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης.

Σχεδιασμένα για άνεση και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, τα Xiaomi Buds 6 προσφέρουν ελαφριά εφαρμογή και έξυπνη εμπειρία χρήσης μεταξύ συσκευών. Κάθε ακουστικό ζυγίζει μόλις 4,4g,²² διαθέτοντας έναν εργονομικό semi-in-ear σχεδιασμό που ακολουθεί τη φυσική καμπύλη του αυτιού, μειώνοντας την πίεση και την ενόχληση που σχετίζονται με τα παραδοσιακά in-ear στυλ. Η θήκη φόρτισης είναι λεπτή και φορητή, διαθέσιμη σε τέσσερα χρώματα: Graphite Black, Pearl White, Titan Gray και Nebula Purple. Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας, τα Xiaomi Buds 6 ενσωματώνονται με το Xiaomi HyperOS για εύκολη σύζευξη και ομαλή εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνων, tablet και άλλων συσκευών Xiaomi. Για πρώτη φορά, τα ακουστικά της Xiaomi κάνουν ντεμπούτο με συμβατότητα για το Apple Find My και το Find Hub Android™.²³ Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν χαμένες συσκευές χρησιμοποιώντας τα δίκτυα Apple ή Find Hub.²⁴

Xiaomi Sound Play: Φορητός Ήχος με Δυναμική Ατμόσφαιρα

Επεκτείνοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία της σειράς Sound που έχει βραβευτεί με το Red Dot Award, το Xiaomi Sound Play συνδυάζει τον καθηλωτικό ήχο με τον δυναμικό φωτισμό σε έναν συμπαγή σχεδιασμό με υφασμάτινη επένδυση, που εναρμονίζει άψογα τον ήχο, τον χώρο και την ατμόσφαιρα. To Xiaomi Sound Play έχει δύναμη 18W και παράγει ήχο που γεμίζει το δωμάτιο, με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλο για μια ποικιλία καθημερινών σεναρίων, από τις πρωινές δραστηριότητες και τις προπονήσεις μέχρι τις υπαίθριες συγκεντρώσεις και τη βραδινή χαλάρωση.

Σχεδιασμένο για να αναβαθμίζει τόσο τον ήχο όσο και την ατμόσφαιρα, το Xiaomi Sound Play διαθέτει ένα εφέ φωτισμού infinity στο επάνω μέρος και περιβάλλοντα φωτισμό στο κάτω μέρος. Προσφέρει πέντε χρωματικά εφέ και τρεις λειτουργίες φωτισμού — Drumbeat, Water ripple και Always-on — επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν την οπτική εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Για τη συνδεσιμότητα, το True Wireless Stereo επιτρέπει σε δύο μονάδες να λειτουργούν ως ξεχωριστά αριστερά και δεξιά κανάλια για ένα πραγματικό στερεοφωνικό ηχητικό πεδίο,²⁵ ενώ η λειτουργία party mode με Auracast™ υποστηρίζει έως και 100 συμβατά ηχεία που παίζουν συγχρονισμένα,²⁶ προσφέροντας μια συντονισμένη εμπειρία ήχου και φωτισμού για μεγαλύτερους χώρους ή εκδηλώσεις.

Κατασκευασμένο για ποιότητα και ανθεκτικότητα, το Xiaomi Sound Play έχει σχεδιαστεί με πιστοποίηση IP68 για ανθεκτικότητα στη σκόνη και το νερό,²⁷ προσφέροντας αξιόπιστη προστασία από στοιχεία της φύσης, όπως η άμμος, η βροχή και η σκόνη. Μια μπαταρία 2.600mAh παρέχει έως και 14 ώρες αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση,²⁸ με πλήρη επαναφόρτιση σε 2,5 ώρες. Διαθέσιμο σε Black, White, Green και Purple, το Xiaomi Sound Play προσφέρει μια παλέτα διαφορετικών χρωμάτων για να ταιριάζει σε κάθε τρόπο ζωής, συνδυάζοντας τη φορητότητα, τον εκφραστικό σχεδιασμό και την στιβαρή απόδοση σε ένα ευέλικτο πακέτο.

Διάθεση

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr και στο mistore-cyprus.com.cy , καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Σημειώσεις

¹ Τα δεδομένα βάρους εξαιρούν το λουράκι. Οι διαστάσεις ύψους, πλάτους και πάχους εξαιρούν το λουράκι και τις προεξοχές. Τα δεδομένα ελήφθησαν από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

² Η μέγιστη φωτεινότητα (peak brightness) αναφέρεται στην υψηλότερη φωτεινότητα που ανάβει μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης. Η φωτεινότητα HBM αναφέρεται στη μέγιστη φωτεινότητα όταν είναι αναμμένη ολόκληρη η οθόνη.

³ Τα δεδομένα διάρκειας ζωής της μπαταρίας βασίζονται στο σενάριο ελαφριάς χρήσης (Light usage), δοκιμασμένο από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Xiaomi για περισσότερες λεπτομέρειες. Συνθήκες δοκιμής για το σενάριο ελαφριάς χρήσης: Με το ρολόι πλήρως φορτισμένο, ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, χρήση των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων και της πρόσοψης ρολογιού Sunspots, με παρακολούθηση ύπνου υψηλής ακρίβειας και ειδοποιήσεις μηνυμάτων, λήψη 100 μηνυμάτων την ημέρα, 6 ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων, 3 ξυπνητήρια· ανασήκωμα του καρπού 300 φορές την ημέρα για ενεργοποίηση της οθόνης και άνοιγμα της εφαρμογής για συγχρονισμό δεδομένων μία φορά την ημέρα· με 30 λεπτά κλήσεων Bluetooth ανά εβδομάδα· 30 λεπτά αναπαραγωγής τοπικής μουσικής σε συνδεδεμένα ακουστικά ανά εβδομάδα· και 90 λεπτά καταγραφής άσκησης ανά εβδομάδα (με ενεργοποιημένο το GNSS).

⁴ Αυτό το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν σχεδιαστεί για ιατρικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για την πρόβλεψη, διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία οποιωνδήποτε ιατρικών παθήσεων.

⁵ Δεδομένα που ελήφθησαν από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁶ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σχεδίου βελτίωσης ύπνου, η εφαρμογή Mi Fitness πρέπει να ενημερωθεί στην τελευταία της έκδοση.

⁷ Δεδομένα δοκιμασμένα από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Xiaomi για περισσότερες λεπτομέρειες.

⁸ Ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης διαφέρει ελαφρώς σε διάφορα περιβάλλοντα χρήσης, ανάλογα με την πραγματική εμπειρία, ενώ η συνολική φωτεινότητα υποδηλώνει τη μέγιστη φωτεινότητα πλήρους οθόνης και η μέγιστη φωτεινότητα (peak brightness) υποδηλώνει τη μέγιστη φωτεινότητα που είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένα σενάρια.

⁹ Δεδομένα δοκιμασμένα από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Xiaomi για περισσότερες λεπτομέρειες.

¹⁰ Τα δεδομένα της διάρκειας ζωής της μπαταρίας βασίζονται στη λειτουργία ελαφριάς χρήσης (light mode), δοκιμασμένα από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Συνθήκες δοκιμής για το σενάριο μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας: Με το band πλήρως φορτισμένο, χρήση των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων και της προεπιλεγμένης πρόσοψης ρολογιού· με ολοήμερη παρακολούθηση καρδιακών παλμών κάθε 30 λεπτά και ειδοποιήσεις μηνυμάτων· απενεργοποίηση της παρακολούθησης ύπνου υψηλής ακρίβειας, της ολοήμερης παρακολούθησης άγχους και της ολοήμερης παρακολούθησης οξυγόνου στο αίμα· λήψη 100 μηνυμάτων, 10 ειδοποιήσεων εισερχόμενων κλήσεων και 3 ξυπνητηριών την ημέρα (για την έκδοση NFC, επιπλέον 10 ανέπαφες συναλλαγές NFC την ημέρα)· ανασήκωμα του καρπού 200 φορές την ημέρα για ενεργοποίηση της οθόνης, χειροκίνητη μέτρηση οξυγόνου στο αίμα 2 φορές την ημέρα και 6 λεπτά λειτουργίας της οθόνης την ημέρα· και 60 λεπτά καταγραφής άσκησης ανά εβδομάδα (με ενεργοποιημένο το GNSS).

¹¹ Αυτό το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν σχεδιαστεί για ιατρικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για την πρόβλεψη, διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία οποιασδήποτε νόσου. Η συμβατότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει το πρωτόκολλο καρδιακών παλμών BLE και ότι η λειτουργία λήψης καρδιακών παλμών είναι ενεργοποιημένη για βέλτιστη προσαρμογή.

¹² Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Υπαίθριας Ποδηλασίας (Outdoor Cycling) στο band, η εφαρμογή Mi Fitness θα συνδεθεί αυτόματα στο smartphone όταν ανοίξει. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σύρετε προς τα αριστερά στη σελίδα της προπόνησης και πατήστε Τέλος (Stop) για να δείτε τις λεπτομέρειες.

¹³ Biowink GmbH (Clue). Ο χρήστης δικαιούται μια προνομιακή περίοδο τριών μηνών. Το προνόμιο πρέπει να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί πλήρως εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εξαργύρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το προνόμιο θα λήξει αυτόματα. Αυτή η προωθητική ενέργεια ισχύει από τις 28 Μαΐου 2026, 00:00 έως τις 27 Μαΐου 2027, 23:59 (τοπική ώρα). Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου των 3 μηνών ισχύει ετήσια χρέωση, εκτός εάν ακυρωθεί νωρίτερα (η τιμή διαφέρει ανά περιοχή). Παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Clue για λεπτομέρειες.

¹⁴ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα smartphone της Xiaomi πρέπει να εκτελούν το Xiaomi HyperOS 3 ή μεταγενέστερη έκδοση με την εφαρμογή Interconnectivity έκδοση 17.1.1 ή νεότερη· τα iPhone πρέπει να εκτελούν iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση με την εφαρμογή Xiaomi Interconnectivity έκδοση 2.1.0 ή νεότερη. Παρακαλούμε συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Xiaomi τόσο στο τηλέφωνο Xiaomi όσο και στην εφαρμογή Xiaomi Interconnectivity στο iPhone. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς επίδειξης συμβατότητας, το Xiaomi Smart Band 10 Pro δεν υποστηρίζεται, δεν χρηματοδοτείται και δεν σχετίζεται με την Apple Inc. με κανέναν τρόπο. Τα Apple, iPhone και iOS είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

¹⁵ Η διαθεσιμότητα του NFC ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή.

¹⁶ Η χρήση του NFC απαιτεί πρόγραμμα ασύρματης υπηρεσίας. Αυτό το πρόγραμμα υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς χρήσης κατά την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών και την περιαγωγή (ακόμη και μετά τη λήξη του συμβολαίου). Οι ανέπαφες πληρωμές NFC γίνονται δεκτές μόνο σε τερματικά πληρωμών που υποστηρίζουν Mastercard® και Visa®. Η διαθεσιμότητα των πληρωμών Mastercard® και Visa® και της υπηρεσίας NFC ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το https://www.mi.com/global/support/nfc-bank για περισσότερες λεπτομέρειες και επικοινωνήστε με την εκδότρια τράπεζά σας για πρόσθετες πληροφορίες.

¹⁷ Τα δεδομένα προέρχονται από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Σε σύγκριση με τα Xiaomi Buds 5.

¹⁸ Για να ενεργοποιήσετε την ποιότητα ήχου χωρίς απώλειες (lossless) στα 2.1 Mbps, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth σας είναι ενημερωμένο στην τελευταία έκδοση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth LE Audio και ορίστε τον κωδικοποιητή (codec) σε aptX™ Adaptive στις ρυθμίσεις Bluetooth του smartphone. Συμβατές συσκευές: Leica Leitzphone με τεχνολογία Xiaomi, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi MIX Flip, POCO F7 Pro, POCO F8 Ultra. Περισσότερα μοντέλα θα υποστηριχθούν στο μέλλον.

¹⁹ Ο ανεξάρτητος χωρικός ήχος (independent dimensional audio) είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή και είναι αμοιβαία αποκλειόμενος με τη λειτουργία LC3.

²⁰ Η μείωση θορύβου περιβάλλοντος 95dB κατά τη διάρκεια κλήσεων αναφέρεται στην ικανότητα ακριβούς λήψης των ανθρώπινων φωνών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε περιβάλλον με επίπεδο θορύβου 95dB. Δεδομένα δοκιμασμένα από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση.

²¹ Τα δεδομένα δοκιμών ακύρωσης θορύβου ανέμου παρέχονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας της Κίνας. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση.

²² Τα δεδομένα προέρχονται από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi.

²³ Τα Xiaomi Buds 6 δεν υποστηρίζονται, δεν χρηματοδοτούνται και δεν σχετίζονται με την Google LLC ή την Apple Inc. με κανέναν τρόπο. Τα Google, Android και Find Hub είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Τα Apple και Find My είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Find Hub, το υλικολογισμικό (firmware) των ακουστικών και της θήκης φόρτισης πρέπει να ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση μέσω της εφαρμογής Xiaomi Earbuds.

²⁴ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι συσκευές iOS πρέπει να αναβαθμιστούν σε iOS 14.5 ή νεότερη έκδοση. Το Apple Find My υποστηρίζει μόνο την εύρεση της θήκης των ακουστικών και δεν υποστηρίζει τον ακριβή εντοπισμό και την εύρεση μεμονωμένων ακουστικών. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι συσκευές Android πρέπει να ενημερωθούν σε Android 9 ή μεταγενέστερη έκδοση, με την τελευταία έκδοση των υπηρεσιών Google Play και του υλικολογισμικού των ακουστικών. Το Find Hub υποστηρίζει μόνο την εύρεση της θήκης των ακουστικών και δεν υποστηρίζει τον ακριβή εντοπισμό και την εύρεση μεμονωμένων ακουστικών. Το ίδιο ζευγάρι ακουστικών δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα στο Apple Find My και στο Find Hub. Εάν πρέπει να κάνετε εναλλαγή, επαναφέρετε τα ακουστικά στις εργαστηριακές ρυθμίσεις (factory settings).

²⁵ Η σύζευξη TWS υποστηρίζει τη σύνδεση δύο προϊόντων για την επίτευξη εμπειρίας surround ήχου. Είναι σχεδιασμένη για αναπαραγωγή μουσικής. Όταν χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή βίντεο, ο ήχος και η εικόνα ενδέχεται να μην είναι συγχρονισμένα λόγω παραγόντων της συσκευής ή του δικτύου.

²⁶ Η σύζευξη Auracast μεταξύ του κύριου (host) ηχείου και του ηχείου-πελάτη (client) λειτουργεί όταν και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες και πατηθεί στιγμιαία το κουμπί Auracast σε καθεμία. Απαιτείται αυτό το προϊόν και άλλα ηχεία της Xiaomi που υποστηρίζουν Auracast. Μπορούν να συνδεθούν έως και 100 ηχεία. Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος Bluetooth®, τις γύρω συσκευές και το περιβάλλον χρήσης.

²⁷ Αυτό το προϊόν δεν είναι επαγγελματικό αδιάβροχο ηχείο και προσφέρει μόνο βασική προστασία από πιτσιλιές και σκόνη. Η αποτελεσματικότητα της προστασίας από πιτσιλιές και σκόνη ενδέχεται να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω φθοράς. Μην το φορτίζετε κάτω από το νερό ή σε περιβάλλοντα με υγρασία. Οι ζημιές από νερό δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

²⁸ Τα δεδομένα για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας προέρχονται από τα Εσωτερικά Εργαστήρια της Xiaomi και μετρήθηκαν με ρυθμίσεις έντασης 40% σε λειτουργία Bluetooth, με όλα τα φώτα σβηστά. Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας και οι χρόνοι αναμονής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με παράγοντες όπως η ένταση, οι πηγές ήχου, τα εφέ ήχου, οι παρεμβολές περιβάλλοντος, οι ενεργοποιημένες λειτουργίες και οι συνήθειες χρήσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πραγματική χρήση.







