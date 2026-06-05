Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης: Έφερε το πιο διασκεδαστικό «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης Συσκευασιών» στο Family Sports Park 2026

Με παιχνίδι, δράση και οικολογικά μηνύματα, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) μετέτρεψε την ανακύκλωση συσκευασιών σε βιωματική εμπειρία για όλη την οικογένεια στο Πάρκο Ριζάρη.

Το Family Sports Park 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου στο Πάρκο Ριζάρη, γέμισε παιδικές φωνές, αθλητικές δραστηριότητες και δημιουργικά happenings για μικρούς και μεγάλους.

Ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές παρουσίες της διοργάνωσης ήταν η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η οποία συμμετείχε δυναμικά με το «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης Συσκευασιών», έναν πολύχρωμο χώρο παιχνιδιού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αφιερωμένο στην αξία της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσα από τo «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης Συσκευασιών», η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) δημιούργησε έναν πολύχρωμο χώρο γεμάτο παιχνίδι, δράση και οικολογικά μηνύματα, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν με δημιουργικό τρόπο τη σημασία της ανακύκλωσης συσκευασιών στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες.

Οι μικροί επισκέπτες συμμετείχαν σε αγαπημένα παραδοσιακά παιχνίδια όπως ψάρεμα, κρίκους, στόχους, τσουβαλοδρομίες, τροχούς της τύχης και κυνήγι θησαυρού, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, η ΕΕΑΑ κατάφερε να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στις αξίες της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, καλλιεργώντας οικολογική συνείδηση με τρόπο βιωματικό και ευχάριστο.

Η διοργάνωση δημιούργησε για ακόμη μία χρονιά έναν ανοιχτό χώρο άθλησης, δημιουργικότητας και οικογενειακής ψυχαγωγίας, με τη συμμετοχή της ΕΕΑΑ να ξεχωρίζει ως μία από τις πιο διαδραστικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες της ημέρας.

Το Family Sports Park 2026 απέδειξε πως η ψυχαγωγία, η συμμετοχή και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μπορούν να συνυπάρχουν, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις και πολύτιμα μηνύματα για τις νεότερες γενιές!