Αποκαλυπτήρια για το Scuf Omega: Το απόλυτο gaming χειριστήριο επίσημα για το PlayStation 5

Βασισμένο σε 15 χρόνια data και εμπειρίας από επαγγελματίες παίκτες και σχεδιασμούς χειριστηρίων, το Scuf Omega έρχεται να αναβαθμίσει στο έπακρο τη gaming εμπειρία στο PlayStation 5.

Το Scuf Omega βρίσκεται εδώ και μερικές εβδομάδες σε κυκλοφορία, ως το νέο, απόλυτο χειριστήριο που είναι επίσημα licensed για το PlayStation 5. Ωθώντας τη gaming εμπειρία σε νέα μήκη και πλάτη.

Συμβατό για τις κονσόλες PS5 αλλά και για PC, Mac, iOS, and Android, το Scuf Omega προσφέρει μια ολοκαίνουρια αίσθηση στους παίκτες, έχοντας σχεδιαστεί για απρόσκοπτη χρήση, συνδεσιμότητα ελάχιστης καθυστέρησης και προηγμένη προσαρμογή (σήμα κατατεθέν της Scuf).

11 περισσότεροι τρόποι για να κερδίσετε

Το Scuf Omega προσφέρει στους παίκτες συνολικά 28 inputs. Αυτά περιλαμβάνουν 11 επιπλέον εξατομικευμένα inputs - 4 πρόσθετα κουμπιά στο πίσω μέρος, 2 πλευρικά κουμπιά και 5 ειδικά G-keys, που τοποθετούν τις πιο κρίσιμες ενέργειες ακριβώς εκεί που βρίσκονται ήδη τα χέρια. Προσαρμόζοντας αυτά τα inputs στον χρήστη, οι παίκτες μπορούν να πηδήξουν χωρίς να σηκώσουν καν τον αντίχειρά τους, να επαναφορτώσουν ενώ εξακολουθούν να στοχεύουν ή να γλιστρήσουν κατά τη διάρκεια του σπριντ.

Επαναπροσδιορίστε οποιοδήποτε input απευθείας στο χειριστήριο ή προχωρήστε σε μεγαλύτερο βάθος με την εφαρμογή Scuf Mobile App για να δημιουργήσετε πολλαπλά προφίλ, να βελτιώσετε τις διατάξεις μεταξύ αγώνων και να ορίσετε μια εντελώς διαφορετική ρύθμιση ανά παιχνίδι.

Scuf Mobile App: Δημιουργήστε την τέλεια ρύθμιση

Διαθέσιμη σε iOS και Android, η εφαρμογή Scuf Mobile παρέχει πλήρη έλεγχο της απόδοσης του Omega:

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε πολλαπλά προφίλ για διαφορετικά παιχνίδια ή στυλ παιχνιδιού

Αποθηκεύστε τη ρύθμιση απευθείας στο χειριστήριο

Βελτιστοποιήστε τις καμπύλες απόκρισης του μοχλού ενεργοποίησης και του μοχλού κίνησης

Επιλέξτε τη ζώνη απόκρισης του μοχλού κίνησης: Κύκλος, Τετράγωνο ή την προεπιλεγμένη Στρογγυλή

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις SOCD για παιχνίδια μάχης

Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ήχου, μικροφώνου και έντασης ήχου

Επανακατευθύνετε τους μοχλούς κίνησης για να διατηρήσετε τη μέγιστη ακρίβεια

Παρακολουθήστε τη στάθμη της μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης

Ρυθμίστε τη συνδεσιμότητα παιχνιδιών για κινητά

Παραμείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες ενημερώσεις λογισμικού

Εξατομικεύστε τη λωρίδα φωτισμού RGB (μόνο για υπολογιστή)

Inputs που ενεργοποιούνται τη στιγμή που τα ασκείτε

Το Scuf Omega διαθέτει μηχανικούς διακόπτες Omron στις ενεργοποιήσεις άμεσης ενεργοποίησης, το D-Pad και τα κουμπιά δράσης, η οποία είναι η ίδια τεχνολογία που τροφοδοτεί τα mouse παιχνιδιών υψηλής τεχνολογίας. Κάθε πάτημα ικανοποιεί με ευκρινή ακρίβεια σαν το κλικ του ποντικιού. Οι άμεσες ρυθμιζόμενες σάς επιτρέπουν να εναλλάσσεστε μεταξύ λειτουργίας κλικ με αστραπιαία ταχύτητα για ακρίβεια FPS ή πλήρους αναλογικού εύρους για έλεγχο γκαζιού και φτερού.

Endurance Thumbstics

Τα μαξιλαράκια Endurance TMR της Scuf Omega χρησιμοποιούν τεχνολογία μαγνητικής ανίχνευσης χωρίς επαφή για μακροπρόθεσμη αξιοπιστία. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν από διάφορα σχήματα σε κοντό ή μεγάλο ύψος για να ταιριάζουν με τη λαβή και το στυλ παιχνιδιού τους. Τα ρυθμίζετε από την αρχή ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής Scuf Mobile.

Φτιαγμένα για παιχνίδι μεγάλης διάρκειας

Η εργονομία της Omega έχει αναπτυχθεί εδώ και 15 χρόνια, έχει βελτιωθεί μέσω πραγματικού ανταγωνισμού και άμεσης ανατροφοδότησης από τους επαγγελματίες που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Κάθε περίγραμμα τοποθετεί τα κουμπιά εκεί που πέφτουν φυσικά τα δάχτυλα. Μια υφή αντιολισθητικής λαβής κρατά τους παίκτες κλειδωμένους τόσο κατά τη διάρκεια των περιόδων παιχνιδιού όσο και στις στιγμές του τελικού γύρου. Οι μονάδες δόνησης έχουν αφαιρεθεί για να μειωθεί το βάρος και να εξαλειφθούν οι παρεμβολές στις μικρορυθμίσεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

15 χρόνια στην κατασκευή

Η Omega αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα μιας δεκαετίας καινοτομίας και αποδεδειγμένης απόδοσης στο υψηλότερο επίπεδο. 15 χρόνια επαγγελματικών γνώσεων και βελτίωσης που εφαρμόζονται στα πιο απαιτητικά παιχνίδια αυτής της γενιάς.