Ο Westside Gunn σας περιμένει στο «Floyd»

Ο Flygod, στις 29/5, ζωντανά στη σκηνή του «Floyd».

Το χιπ-χοπ και η μουσική του, η ραπ, κάποτε πήγαινε ανατολικά, κάποτε δυτικά. Κάποτε ήταν τοπικό φαινόμενο και κάποτε ήταν παγκόσμιο. Τώρα είναι τα πάντα! Το West Coast vs East Coast έχει γίνει ο κόσμος μας και ο κόσμος τους. Η καλλιτεχνική έκφραση που γεννήθηκε από την ανάγκη κάποιων να διασκεδάσουν, έχει γίνει το πιο επιδραστικό μουσικό είδος στον κόσμο! Το hype είναι τεράστιο, τα χρήματα, για ορισμένους, είναι πάρα πολλά και η ψυχή του ραπ παιχνιδιού περπατά σε τεντωμένο σχοινί. Οι ράπερ πασχίζουν να κρατήσουν την ισορροπία της αλήθειας και της φήμης. Δύσκολο. Πολλές φορές το υλικό επικρατεί του πνευματικό και όλα μένουν στην επίδειξη, στο φλεξάρισμα (sic).

Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι που δεν χαμπαριάζουν. Μένουν πιστοί σε αυτό που αγάπανε, σε αυτό που έμαθαν να υπηρετούν από μικροί, σε αυτό που ξεκίνησε στο ημίφως και έμεινε στο underground πεδίο. Ξέρετε, τέτοιοι ράπερ γουστάρουν να ανέβουν σε μια σκηνή που λίγοι ξέρουν και πολλοί θα ήθελαν να είναι εκεί. Είναι καλλιτέχνες που ό,τι κάνουν το κάνουν για την αγάπη του παιχνιδιού και για όσους ακολουθούν. Τέτοιοι ράπερ είναι σταθεροί, νικητές, η ήρεμη δύναμη που πάντα τη σέβεσαι. Τέτοια περίπτωση είναι ο Westside Gunn και την Παρασκευή (29/5) θα ανέβει στη σκηνή του «Floyd».

Αρνείται να μπει σε καλούπια



Ο Westside Gunn αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της hip-hop: διαχρονικά αρνείται να περιοριστεί σε καλούπια, είτε καλλιτεχνικά είτε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Όταν οι περισσότεροι καλλιτέχνες κινούνται προς μία κατεύθυνση, εκείνος επιλέγει συνειδητά την αντίθετη και το κάνει χωρίς καμία διάθεση απολογίας. Ως ιδρυτής της επιδραστικής δισκογραφικής Griselda Records, πίσω από τα εμβληματικά του ad-libs και την εκκεντρική του προσωπικότητα κρύβεται ένας αληθινός οραματιστής: ένας ιδιαίτερα σεβαστός και πολυδιάστατος δημιουργός, που ισορροπεί ανάμεσα στους ρόλους του καλλιτέχνη, επιμελητή, δισκογραφικού παράγοντα, creative και fashion icon.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010, πραγματοποίησε το breakthrough ως η κινητήρια δύναμη πίσω από τη Griselda, μαζί με τους Conway the Machine και Benny the Butcher. Με τη χαρακτηριστική του φωνή και την έντονη αγάπη του για την πολυτέλεια, την τέχνη και τη μόδα, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές εντός και εκτός Νέας Υόρκης, μέσα από έργα όπως τα «FLYGOD» (2016) και «Pray for Paris» (2020).

Η μουσική του μοιάζει με μια προσεκτικά στημένη έκθεση



Με το «HEELS HAVE EYES», ο Gunn κινήθηκε προς μια νέα κατεύθυνση: μια σειρά από τρία σύντομα, επιμελημένα projects, όπου ο χαρακτηριστικός του ήχος, ο σταθερός κύκλος συνεργατών του και η εμμονή του στη λεπτομέρεια συνυπάρχουν αρμονικά. Ο ρόλος του ως επιμελητή έρχεται πλέον στο προσκήνιο και η μουσική του μοιάζει με μια προσεκτικά στημένη έκθεση, όπου η αισθητική, η ατμόσφαιρα και η λεπτομέρεια έχουν την ίδια βαρύτητα με τους στίχους.

Ο Westside Gunn κινείται με τη σιγουριά του ραπ μαθητή που έχει μάθει καλά τις απαιτήσεις της μουσικής, γνωρίζει την κουλτούρα του χιπ-χοπ, «πατά» με σιγουρά στα μπιτ και μπαίνει στις στροφές κάθε αλλαγής με ορμή και μαχητικό πνεύμα. Αυτός ο τύπος συνδυάζει το old school πνεύμα με το new wave και τη ρευστή, μεταμορφωτική δύναμη που μπορεί να έχει η ραπ.

INFO

WESTSIDE GUNN Live in Athens

+SMOKE DZA, FEED THE FAMILY, BROTHER TOM SOS, DJ RELLY RELL

«HEEL THE WORLD TOUR»

29 Μαΐου 2026

FLOYD [Πειραιώς 117, Αθήνα]

Όριο Ηλικίας: 18+

Συντελεστές

WESTSIDE GUNN

QnQ

BLACKABLACKABLACKA

PLISSKEN

