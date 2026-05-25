Oiti Mountain Bike Race: Δράση και αδρεναλίνη στα μονοπάτια της Οίτης

Το Μαυρολιθάρι υποδέχεται ξανά αθλητές και φίλους της ορεινής ποδηλασίας.

Ο τρίτος αγώνας Oiti Mountain Bike Race – Mavrolithari επιστρέφει δυναμικά το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Ιουνίου, προσκαλώντας αθλητές και φίλους της ορεινής ποδηλασίας σε ένα μοναδικό διήμερο αθλητισμού και φύσης στην καρδιά της Οίτης.

Η διοργάνωση, που πέρυσι έφτασε τις 220 συμμετοχές, και έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ελληνική MTB σκηνή, φιλοξενείται στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας, σε μια περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με απαιτητικές αλλά και απολαυστικές διαδρομές μέσα στα δάση, τα ορεινά μονοπάτια και τα αλπικά τοπία του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και του μυθικού ήρωα Ηρακλή.

Ο Αγώνας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδρομές για διαφορετικές κατηγορίες αθλητών, καλύπτοντας τόσο έμπειρους αγωνιζόμενους όσο και ερασιτέχνες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία ενός οργανωμένου αγώνα υψηλών προδιαγραφών.

Διαδρομές:

1. Μεγάλη διαδρομή (Marathon): 60χλμ

·Θετική υψομετρική: +2500μ

·Μέγιστο υψόμετρο διαδρομής: 1632μ

·Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/06/2026

·Η διαδρομή περιλαμβάνει χωριστή κατηγορία e-bike

2. Μεσαία διαδρομή (semi- Marathon): 28χλμ

·Θετική υψομετρική: +1065μ

·Μέγιστο υψόμετρο διαδρομής: 1550μ

·Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/06/2026

·Η διαδρομή περιλαμβάνει χωριστή κατηγορία e-bike

3. Μικρή διαδρομή (Fun Race): 18χλμ

·Θετική υψομετρική: +750μ

·Μέγιστο υψόμετρο διαδρομής: 1530μ

·Ημερομηνία διεξαγωγής: 22/06/2025

4. Παιδική διαδρομή (Kids Route): 3.5χλμ

·Θετική υψομετρική: +150μ

·Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/06/2026

Οι εκκινήσεις και ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα γίνουν στο γραφικό Μαυρολιθάρι, στην ιστορική του πλατεία με υψόμετρο 1150μ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις κατηγορίες, τις εγγραφές και τις διαδρομές στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα www.oitimtb.gr.

Εγγραφές στο https://www.oitimtb.gr/el/register

Το Μαυρολιθάρι

Το Μαυρολιθάρι είναι χτισμένο στη νότια πλαγιά της Οίτης, σε μια τοποθεσία που προσφέρει εκπληκτική θέα προς τις απέναντι αλπικές κορυφές, τη Γκιώνα (2510μ.) και τα Βαρδούσια (2495μ.).Με την επιβλητική κεντρική του πλατεία, τον αιωνόβιο Πλάτανο, μνημείο της Φύσης και της Εθνικής Αντίστασης, το Μαυρολιθάρι είναι η βάση για την εξερεύνηση της λεκάνης της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, με τα όμορφα χωριά Πυρά, Καστριώτισσα, Στρώμη, Πανουργιάς, Μουσουνίτσα και Αθανάσιος Διάκος!

