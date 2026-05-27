Οι κούριερ δεν χτυπούν πλέον τα κουδούνια στις πόρτες: Υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος

Πίσω από τα ειδοποιητήρια των εταιρειών κούριερ που ισχυρίζονται ψευδώς ότι απουσιάζατε από τον χώρο σας, κρύβονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και δικαιώματα των διανομέων.

Βρίσκεστε στο σπίτι περιμένοντας μια παράδοση, μερικές φορές μάλιστα κάνοντας τηλεργασία, και ξαφνικά σας έρχεται μια ειδοποίηση στο κινητό που αναφέρει: «Δεν κατέστη δυνατή η παράδοση του πακέτου επειδή δεν ήταν κανείς εκεί».

Κανείς δεν χτύπησε την πόρτα και η ειδοποίηση σας πιάνει εξ απροόπτου. Εταιρείες logistics όπως η DHL εξηγούν ότι δεν πρόκειται πάντα για λάθος ή για βιασύνη του υπαλλήλου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι μια απόφαση που λαμβάνεται εσκεμμένα.

Ειδικές διαδικασίες για λόγους ασφαλείας

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό, ο κύριος λόγος σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της ίδιας της αποστολής. Οι εταιρείες εξηγούν ότι τα πακέτα που απαιτούν μια επιπλέον διαδικασία, όπως μια πρόσθετη επαλήθευση ταυτότητας ή την πληρωμή με αντικαταβολή σε μετρητά, ακολουθούν διαφορετικό πρωτόκολλο.

Για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα βήματα γίνονται με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, οι εταιρείες στέλνουν απευθείας αυτές τις παραγγελίες σε ένα υποκατάστημα ή σημείο παραλαβής. Το πρόβλημα είναι ότι, λόγω του τρόπου λειτουργίας των πληροφοριακών τους συστημάτων, στον πελάτη εμφανίζεται αυτόματα μια προειδοποίηση στο κινητό που λέει ότι έγινε προσπάθεια παράδοσης στο σπίτι αλλά δεν βρισκόταν κανείς εκεί.

Ο διανομέας έχει - πάντα - τον τελευταίο λόγο

Ένας άλλος από τους λόγους που εξηγούν αυτή την κατάσταση προκύπτει όταν ο πελάτης έχει ρυθμίσει την εφαρμογή ώστε να του αφήσουν το πακέτο σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού, όπως το πλατύσκαλο της σκάλας, μια βεράντα ή μια αυλή. Τα πρακτορεία μεταφορών διευκρινίζουν ότι ο διανομέας δεν έχει καμία υποχρέωση να αφήσει το πακέτο εκεί, αν κατά την άφιξή του κρίνει ότι το σημείο δεν είναι ασφαλές.

Η τελική απόφαση ανήκει πάντα στον κούριερ. Εάν ο διανομέας εκτιμήσει ότι το σημείο που πρότεινε ο αγοραστής είναι υπερβολικά ορατό και υπάρχει κίνδυνος να περάσει κάποιος και να κλέψει το κουτί, έχει πλήρη ελευθερία να ακυρώσει την παράδοση σε αυτή τη διεύθυνση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπάλληλος εκτρέπει απευθείας το πακέτο προς μια κοντινή έξυπνη θυρίδα ή σε ένα ταχυδρομικό γραφείο για να προστατεύσει την αποστολή.

