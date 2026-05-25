Εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν στο πρώτο NFL Flag Football Camp στη Μεσσηνία από τους Los Angeles Chargers

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας Dean Spanos επέστρεψε στις οικογενειακές του ρίζες στην Εύα Μεσσήνης, στον δρόμο προς την Ολυμπιακή πρεμιέρα του Flag Football στο LA28.

Οι Los Angeles Chargers διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία το πρώτο NFL Flag Football Camp στη Μεσσηνία, φέρνοντας τον ενθουσιασμό και τις αξίες του αμερικανικού football σε εκατοντάδες παιδιά από ολόκληρη την περιοχή, στην ιστορική Μεθώνη.

Η διοργάνωση αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη διεθνή ανάπτυξη του flag football, καθώς το άθλημα συνεχίζει την πορεία του προς την επίσημη του πρεμιέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Το camp πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Messinia Challenge 2026 και εντάσσεται στη διεθνή πρωτοβουλία του NFL για τη γνωριμία των νεότερων γενιών με το άθλημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Παιδιά από όλη τη Μεσσηνία συμμετείχαν σε προπονητικά drills και εισαγωγικά μαθήματα υπό την καθοδήγηση προπονητών και στελεχών των Chargers, γνωρίζοντας τις αξίες της ομαδικότητας, της πειθαρχίας, της συμπερίληψης και του ευ αγωνίζεσθαι. «Παρών» ήταν και ο πρώην αστέρας των Chargers Shawne Merriman, ο οποίος μοιράστηκε συμβουλές και ενθάρρυνε τα παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα.

Επίσκεψη των Los Angeles Chargers στο Δημοτικό Σχολείο στην Εύα Μεσσήνης - Στη φωτογραφία: παράδοση υπογεγραμμένης επίσημης εμφάνισης των Los Angeles Chargers από τον κ. Dean Spanos στη διευθύντρια του σχολείου

Παρουσία πολιτειακών και τοπικών αρχών

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της γνωριμίας των νέων με νέα Ολυμπιακά αθλήματα και τη σύνδεση του αθλητισμού με την εκπαίδευση και τις τοπικές κοινωνίες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μεσσηνία, ο ιδιοκτήτης και Chairman of the Board των Chargers, κ. Dean Spanos, συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρο Κούβελο, καθώς και με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της TEMES κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, σε συναντήσεις που ανέδειξαν τη δυναμική ανάπτυξης του flag football στην Ελλάδα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων LA28.

«Παρών» ήταν και ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Παναγιώτης Καρβέλας, ο οποίος τίμησε τον κ. Dean Spanos με ειδική αναμνηστική διάκριση για τη συμβολή του στον αθλητισμό, τη στήριξη της νέας γενιάς και τη διαχρονική σχέση της οικογένειάς του με τη Μεσσηνία και την Ελλάδα.

Στις δράσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς πολιτιστικούς και αθλητικούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και τη διεθνή δυναμική που αποκτά το flag football ενόψει της Ολυμπιακής του παρουσίας το 2028.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, μαθητές και εκπαιδευτικοί σχολείου της Μεθώνης προσέφεραν στον κ. Spanos χειροποίητα δώρα και αναμνηστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τη διοργάνωση του NFL Flag Football Camp και τη μοναδική εμπειρία που έζησαν τα παιδιά της περιοχής.

Η επιστροφή του Dean Spanos στην Εύα Μεσσήνης

Την επόμενη ημέρα, ο Dean Spanos επισκέφθηκε την Εύα Μεσσήνης, το χωριό από το οποίο καταγόταν ο παππούς του πριν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία τόσο για την οικογένεια Spanos όσο και για την τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να τον υποδέχονται θερμά στον τόπο που αποτελεί κομμάτι της οικογενειακής τους ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Εύα, ο Dean Spanos και εκπρόσωποι των Chargers επισκέφθηκαν το δημοτικό σχολείο του χωριού, όπου συναντήθηκαν με μαθητές, εκπαιδευτικούς και κατοίκους.

Οι Chargers προσέφεραν υπογεγραμμένα αναμνηστικά και μία επίσημη φανέλα της ομάδας με υπογραφές στους μαθητές, ενώ ο Dean Spanos παρέδωσε υπογεγραμμένη επιστολή προς το σχολείο. Παράλληλα, η ομάδα προχώρησε στη δωρεά νέων μονάδων κλιματισμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του σχολείου.

από αριστερά: Γιώργος Μαυρωτάς Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Dean Spanos Owner & Chairman of the Board of Los Angeles Chargers, Παναγιώτης Καρβέλας Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Shawne Merriman πρώην Linebacker των Los Angeles Chargers

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της επίσκεψης ήταν η παρουσία του Dean Spanos στην τοπική εκκλησία, η οποία είχε κατασκευαστεί πριν από χρόνια με οικονομική στήριξη του παππού του και παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο της βαθιάς σύνδεσης της οικογένειας με την Εύα και τη Μεσσηνία.

Στον δρόμο προς το LA28

Η δράση στη Μεσσηνία αποτέλεσε το τέταρτο NFL Flag Football Camp που διοργανώνεται στην Ελλάδα, μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις σε Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Με το flag football να εντάσσεται επίσημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, οι Los Angeles Chargers συνεχίζουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη γνωριμία των νέων με το άθλημα και στην έμπνευση της επόμενης γενιάς αθλητών.

Ο κ. Dean Spanos δήλωσε: «Το να βρίσκομαι στη Μεσσηνία και να επιστρέφω στο χωριό από το οποίο κατάγεται η οικογένειά μου είναι κάτι βαθιά συγκινητικό για μένα. Το να βλέπω τόσα πολλά παιδιά να συμμετέχουν στο camp και να αγκαλιάζουν το flag football με γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα. Η οικογένειά μου είχε πάντοτε έναν πολύ ισχυρό δεσμό με αυτή τη χώρα και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε να χτίζουμε αυτή τη σχέση μέσα από τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά».

Το NFL Flag Football Camp στη Μεσσηνία αποτέλεσε όχι μόνο μία αθλητική δράση, αλλά και μία γιορτή πολιτισμού, κληρονομιάς, νεανικής ενδυνάμωσης και της παγκόσμιας ανάπτυξης του flag football ενόψει της ιστορικής Ολυμπιακής του πρεμιέρας στο Λος Άντζελες.

