Gabor Maté: «Το οιδιπόδειο σύμπλεγμα είναι ανοησίες» - Τι είπε για το τραύμα και τη θεραπεία

Τι είναι το τραύμα και πώς μπορεί κανείς να θεραπευτεί; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει; Ο Gabor Maté επισκέφθηκε τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και έδωσε απαντήσεις σε αυτά και άλλα πολλά.

Ήταν λίγο μετά 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου όταν ο Gabor Maté, ένας από τους πιο γνωστούς γιατρούς, ομιλητές και συγγραφείς στον κόσμο, ανέβηκε στη κεντρική σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για να μιλήσει για αυτό που γνωρίζει καλύτερα και έχει αφιερώσει τη ζωή του: τα ψυχικά τραύματα.

Ο Gabor Maté ήταν ακριβώς όπως παρουσιάζεται σε πολύ γνωστά podcast και vicast των ΗΠΑ, ντοκιμαντέρ, διαδικτυακά σεμινάρια και ομιλίες. Ντυμένος με σκουρόχρωμα ρούχα, σακάκι, το χαρακτηριστικό ασημένιο δαχτυλίδι στο δεξί χέρι του, χαλαρός, με ήρεμη φωνή και αναλυτική ματιά.

Η αίθουσα ήταν γεμάτη με ψυχολόγους, ανθρώπους που έχουν διαβάσει τα βιβλία του και ήθελαν να του εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για όσα έμαθαν αλλά και όσους αναζητούσαν απαντήσεις στο δικό τους προσωπικό ταξίδι ανάπτυξης. Ο Gabor Maté ήταν εκεί για να τους ακούσει.

