Ιαπωνία: Επιστήμονες δοκιμάζουν θεραπεία που θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη νέων ανθρώπινων δοντιών

Ερευνητές στην Ιαπωνία αναπτύσσουν φάρμακο που ίσως επιτρέψει την ανάπτυξη νέων φυσικών δοντιών, με στόχο να αποτελέσει εναλλακτική στα εμφυτεύματα.

Ερευνητική ομάδα από το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας του Νοσοκομείου Kitano στην Οσάκα, με επικεφαλής τον Κάτσου Τακαχάσι, σε συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία βιοτεχνολογίας Toregem BioPharma, αναπτύσσει μια πειραματική θεραπεία που θα μπορούσε να επιτρέψει στους ανθρώπους να αποκτούν νέα φυσικά δόντια, χωρίς εμφυτεύματα ή οδοντοστοιχίες.

Η θεραπεία βασίζεται στην αναστολή της πρωτεΐνης USAG-1, η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση της ανάπτυξης των δοντιών. Στα πειραματόζωα η μέθοδος έχει ήδη οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων δοντιών, ενώ τώρα δοκιμάζεται για πρώτη φορά σε ανθρώπους.

Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους

Η έρευνα στηρίζεται σε μελέτη του 2021 που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports. Έκτοτε, το πρόγραμμα πέρασε στις κλινικές δοκιμές και η πρώτη δοκιμή Φάσης Ι του φαρμάκου TRG035 ολοκληρώθηκε στην Ιαπωνία.

Στη μελέτη συμμετείχαν 30 υγιείς άνδρες ηλικίας 30 έως 65 ετών, με απώλεια τουλάχιστον ενός γομφίου. Βασικός στόχος ήταν να αξιολογηθεί η ασφάλεια του φαρμάκου και όχι ακόμη η αποτελεσματικότητά του στην ανάπτυξη νέων δοντιών.

«Το όνειρο κάθε οδοντιάτρου»

«Η ανάπτυξη νέων δοντιών είναι το όνειρο κάθε οδοντιάτρου. Εργάζομαι πάνω σε αυτό από τότε που ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής», δήλωσε ο Κάτσου Τακαχάσι στην εφημερίδα Mainichi.

Όπως εξήγησε, οι έρευνές του έδειξαν ότι η μετάλλαξη ενός μόνο γονιδίου μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των δοντιών, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη της νέας θεραπείας.

Ποιοι θα ωφεληθούν πρώτοι

Η θεραπεία δεν προορίζεται αρχικά για όσους έχασαν δόντια λόγω ηλικίας ή τερηδόνας. Σύμφωνα με την Toregem BioPharma, οι πρώτοι ασθενείς θα είναι άτομα με συγγενή αγενεσία δοντιών, δηλαδή όσοι γεννιούνται χωρίς αρκετά μόνιμα δόντια.

Παράλληλα, επιστημονικές δημοσιεύσεις στα περιοδικά Regenerative Therapy (2023) και Stem Cell Reviews and Reports (2026) χαρακτηρίζουν την αναστολή της USAG-1 ως μια πολλά υποσχόμενη, αλλά ακόμη πειραματική, προσέγγιση.

Στόχος η εφαρμογή έως το 2030

Η Toregem BioPharma έχει εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση για να προχωρήσει στις κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙ στην Ιαπωνία και στην προετοιμασία της ανάπτυξης της θεραπείας στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η θεραπεία θα μπορούσε να φτάσει στην κλινική πράξη έως το 2030. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πρέπει πρώτα να αποδειχθεί πως το TRG035 μπορεί να δημιουργήσει ένα πλήρως λειτουργικό νέο δόντι στον άνθρωπο.

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