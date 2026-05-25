Έτσι υποδέχθηκαν στην πρωινή ζώνη την κατάκτηση της 4ης Euroleague του Ολυμπιακού (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγυρισμοί στην πρωινή ζώνη και η... καζούρα στους «πράσινους» παρουσιαστές!

Μετά την κατάκτηση της 4ης EuroLeague από τον Ολυμπιακό, οι πρωινές ζώνες υποδέχθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο την τεράστια ερυθρόλευκη επιτυχία, με τους δημοσιογράφους να πικάρουν κιόλας τους πράσινους συναδέλφους τους.

Χασαπόπουλος: «Οι Ισπανοί φωνάζουν για τους διαιτητές; Το ξύλο που έριχναν δεν το είδαν;»

Επικριτικός ήταν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τις ισπανικές «φωνές» για τη διαιτησία: «Οι Ισπανοί φωνάζουν για τους διαιτητές; Αυτό λες; Το ξύλο που έριχναν δεν το είδαν; Και η Ρεάλ πάλεψε».

Με μπλούζα του Ολυμπιακού στην εκπομπή ο Φραγκολιάς

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four και ο Κώστας Φραγκολιάς το πανηγύρισε φορώντας ερυθρόλευκη μπλούζα: «Ό,τι ξόρκι είχαμε το ανεβάσαμε».

Με κασκόλ του Ολυμπιακού η Ζαρίφη στην εκπομπή

Υπό τους ήχους το «The Final Countdown» υποδέχθηκαν στο «Buongiorno» και το MEGA την κατάκτηση της 4ης EuroLeague του Ολυμπιακού. Η Κατερίνα Ζαρίφη, μάλιστα, εμφανίστηκε με ερυθρόλευκο κασκόλ: «Είναι μία νίκη της Ελλάδας, κοντέψαμε να πάμε εμείς στα θυμαράκια, ειδικά στα τελευταία λεπτά».

«Αφού δεν πάθαμε καρδιά εχθές»

Η Ελένη Χατζίδου αρχικά είπε: «Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πρωταθλητής Ευρώπης. Τι ζήσαμε χθες! Αγώνας για γερά νεύρα, αγχωτικός» και ο Ετεοκλής Παύλου συμπλήρωσε: «Αφού δεν πάθαμε καρδιά εχθές δεν θα πάθουμε ποτέ. Σημασία έχει πως ο θρύλος τη σήκωσε την κούπα».

Τα πειράγματα του Οικονόμου: «Εδώ είμαστε με το 4ο αστεράκι ραμμένο»

«Εδώ είμαστε με το 4ο αστεράκι ραμμένο», έτσι ξεκίνησε την εκπομπή ο Δημήτρης Οικονόμου, με τον Άκη Παυλόπουλο να του απαντά: «Πάντως εμείς έχουμε 7... και το στάδιο σας δώσαμε» και συνέχισε σε πιο σοβαρό ύφος: «Ήταν μεγάλος τελικός, με ένταση, παιχνίδι στρατηγικής. Κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να χαίρεται».

Εν συνεχεία έπαιξαν αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο και ο Δημήτρης Οικονόμου μίλησε για τον MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δήλωσε πως θα κλείσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους»: «Και που να πάει, υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό; Στον Παναθηναϊκό να κάνεις τι; Βρίσκεται σε μία κατωφέρεια».

Η καζούρα συνεχίστηκε προς τον «πράσινο» Άκη Παυλόπουλο, καθώς όταν εισήλθε στο πλατό ο Θεοδόσης Πάνου τον πίκαρε: «Θέλω να μου τρως, να μη μου στεναχωριέσαι γιατί σε βλέπω λίγο κομμένο». Πάντως, κράτησε τη ψυχραιμία του και αντεπιτέθηκε: «7 έχω, δε ζηλεύω. Επειδή είσαι προκλητικός».

Μετά από λίγο ήρθε η σειρά του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι ΑΕΚ και την... είπε στον Δημήτρη Οικονόμου που επέμενε να του (ξανά) πει συγχαρητήρια: «Είπαμε συγχαρητήρια, δεν θέλω να είστε προκλητικός κύριε συνάδελφε!».

