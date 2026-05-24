Στα ερυθρόλευκα ο Μαζωνάκης πριν τον τελικό της EuroLeague: «Γ@μ... τους»

Με ερυθρόλευκη εμφάνιση και μια ατάκα όλο νόημα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται για τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κρύβει την στήριξή του στους «ερυθρόλευκους». Το έκανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μια... εκρηκτική προτροπή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Επιπτώσεις», όπου εμφανίζεται ντυμένος στα χρώματα του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής του στο instagram βρήκε την ευκαιρία να στείλει μήνυμα ενόψει του τελικού: «Αα ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Real για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-EuroLeague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@μήστε τους».

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και χιλιάδες σχόλια από φίλους του Ολυμπιακού, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού των Πειραιωτών με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κορυφή της Ευρώπης.

Ο Μαζωνάκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την υποστήριξή του προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, τη στιγμή που ο «πυρετός» για τον τελικό της EuroLeague βρίσκεται στο «κόκκινο».

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη

