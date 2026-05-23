Η καλλιτέχνιδα με τα χίλια πρόσωπα, αυτή που είναι η επιτομή της εξέλιξης, αύριο θα εμφανιστεί, για ένα τελευταίο show φέτος, στο «Smut Athens».

Τι να μας πει και η Τάμτα! Τα πάντα! Την κάθε λέξη, την κάθε συλλαβή, τον κάθε χρόνο, τον κάθε χώρο, τον κάθε τρόπο, τον κάθε τύπο, το κάθε λάθος, την κάθε δημιουργία, την κάθε υπαρξιακή αγωνία, έκρηξη, μουσική δραματουργία. Η Τάμτα μπορεί να μας πει τι συμβαίνει τώρα στα αμετακίνητα είδωλα, στα αντεστραμμένα, στις ζωές που γεννιούνται ξανά και ξανά, στους μικρούς θανάτους που γίνονται τεράστια δέντρα που διαρκώς μεγαλώνουν και φτιάχνουν διαδρομές από κλαδιά γεμάτα σάρκα και καταναλωμένα προσωπεία. Η Τάμτα μπορεί να μας πει για το αύριο και για το χθες που δεν χάθηκε, αλλά αναδιαμορφώθηκε.

Μα, επιμένω, τι να μας πει και η Τάμτα! Η τύπισσα θα σου πει για την καταγωγή, για την αγωγή, για την αρχή, τη νέα αρχή, τη μεταμόρφωση και την εξέλιξη. Θα σου δώσει τον ορισμό του νέου, της κατάστασης που διαρκώς αλλάζει, προσαρμόζεται, επιβάλλεται, αφήνεται, ελευθερώνεται, επιστρέφει, αντιστρέφει και εκτρέφει νέο κοινό που μαθαίνει τι σημαίνει να είσαι δυνατός, άξιος και χαρακτηριστικό, παράδειγμα, σημάδια στη νέα τέχνη, στη μόδα, στη δημιουργική έκφραση. Τι να μας πει η Τάμτα, ε; Αν πας αύριο στο «Smut Athens» (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30) θα καταλάβεις πόσο σπουδαία είναι αυτή τη καλλιτέχνιδα. Ρε Τάμτα, είσαι αυτή που γνωρίσαμε, σεβαστήκαμε και τώρα αποθεώνουμε!

Έχει μέσα της χίλια πρόσωπα



Με την Τάμτα η φάση λειτουργεί ως εξής: καβαλάς το νέο κύμα και αφήνεσαι στην ορμή του. Ναι, αυτή η καλλιτέχνιδα που μάθαμε από την τηλεόραση, εμείς που δεν ξέραμε τίποτα, από τα ποπ τραγούδια που μας έκαναν να περνάμε καλά και απλά να διασκεδάζουμε, χωρίς να δίνουμε, όμως, και μεγάλη σημασία, αυτή η περσόνα που είχε μέσα της χίλια πρόσωπα και άλλες τόσες εκφραστικές-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, αυτή η αυθεντική τραγουδοποιός που κρατά αληθινές τις έννοιες εξέλιξη, πειραματισμός, συμπερίληψη, πρόοδος. Η Τάμτα του σήμερα είναι αυτή που δεν ξέραμε ότι είναι δίπλα μας και εκφράζει την ελευθερία και την ασταμάτητη εξερεύνηση.

Η Τάμτα είναι true icon στη μουσική, στη καλλιτεχνική συμπεριφορά, στη μόδα. Το τελευταίο μην το προσπερνάτε έτσι απλά. Το ενδυματολογικό είναι σημαντικό κομμάτι της performance και η αξιοσέβαστη κυρία μας δείχνει ότι ρούχα, έμπνευση, σύνθεση, φωνή, live παρουσία, είναι ένα. Η Τάμτα κινείται πλέον σε dance, electronic, experimental, ατμοσφαιρικά, ψυχεδελικά, avant garde μονοπάτια. Η Τάμτα είναι στην πιο ώριμη φάση της, μας έχει δώσει, -ευτυχώς!- την Kiki Music, και κάθε ζωντανή της εμφάνιση είναι μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Κι αν δεν πιστεύετε, αύριο στο «Smut Athens» θα πειστούν και οι τελευταίοι άπιστοι.

Το τελευταίο show της σεζόν



Τι θα γίνει, λοιπόν, αύριο στο «Smut Athens»; Αντιγράφουμε από το soundarts.gr: «Την Κυριακή 24/05, η Τάμτα επιστρέφει για το τελευταίο show της σεζόν, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά το πιο hot queer underground club της πόλης σε έναν immersive πυρήνα μουσικής και ελευθερίας έκφρασης. Η τρίτη χρονιά εμφανίσεων της Τάμτα στο SMUT ATHENS, που έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία απήχησής, δικαιώνουν την πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και αποδεικνύουν ότι το σύμπαν που έχει φτιάξει η Τάμτα και οι συνεργάτες της, είναι εθιστικό και ότι πιο ελκυστικό έχει να επιδείξει η Αθηναϊκή πειραματική σκηνή. Ένα closing event που ξεπερνά τα όρια ενός ακόμα live show και λειτουργεί ως μια συλλογική εμπειρία που έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην alternative νυχτερινή σκηνή της Αθήνας.

Η πάντα πρωτοποριακή Τάμτα ανοίγει ξανά την πύλη προς το δικό της experimental σύμπαν, έναν κόσμο όπου η pop αισθητική συναντά το underground club culture, το performance art και την unapologetic έκφραση. H Τάμτα, μέσα από κάθε εμφάνισή της χτίζει αυτή την ατμόσφαιρα απόλυτης απελευθέρωσης, έντασης και συναισθηματικής σύνδεσης με το κοινό. Και αυτό το τελευταίο show της σεζόν έρχεται ως η πιο εκρηκτική, ατμοσφαιρική και cinematic εκδοχή αυτού του κόσμου μέχρι σήμερα. […] Tο opening act αναλαμβάνει η CHERRY DISTRESS, ενώ guest εμφάνιση θα κάνει η MITCH T. Δύο δυναμικές παρουσίες της εναλλακτικής σκηνής που εναρμονίζονται χαοτικά και απόλυτα με την ένταση και τα vibes της βραδιάς.

Ο Bill Roxenos και η Tamta υπογράφουν για ακόμη μία φορά ένα τολμηρό creative direction που μετατρέπει το SMUT σε σημείο συνάντησης ανθρώπων, ήχων, εικόνων και συναισθημάτων. Μέσα από δύο καθηλωτικά acts, το κοινό βυθίζεται πλήρως στο δημιουργικό όραμα της Tamta μέσα από ορμητικά performances, συνεχείς αλλαγές outfits, industrial σκηνικά και ένα iconic setlist που δεν χορταίνουμε να ακούμε. Την σκηνογραφία έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Χαλδαίος, τα φώτα ο Βαγγέλης Μούντριχας και τον ήχο επιμελείται ο Γιάννης Βενιός.

INFO

TAMTA

The Last Show

Στο «Smut Athens»

Την Κυριακή 24/5 [οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30]

OPENING ACT: CHERRY DISTRESS

Guest Artist: MITCH T

-Το show πραγματοποιείται με τη στήριξη των MINOS EMI, KIKI MUSIC & ERODIOS PR & MANAGEMENT.

