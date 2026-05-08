Αφεθείτε στο σύμπαν της Τάμτα!

Η Τάμτα, την Κυριακή (10/5), στο «Smut», σας περιμένει για μια μοναδική live, αληθινά εναλλακτική, εμπειρία.

Η Τάμτα είναι είδωλο και πρότυπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Το όνομά της, η περσόνα και η ίδια είναι συνώνυμα της εξέλιξης, της ανέλιξης, της διαρκούς επανάστασης στο creative performative τοπίο. Την καλλιτέχνιδα αυτή θα μπορούσες να την ακούσεις/δεις σε αναρίθμητα abstract σχήματα, σε όλες τις παραστατικές τέχνες. Η ιστορία της είναι είναι το μέλλον της και η πιο ωραία αμαρτία της. Μια dance, electronic, pop queen που επηρεάζει όσο λίγες το σημερινό, σύγχρονο, μοντέρνο, μουσικό/εκφραστικό τοπίο. Την Τάμτα μόνο να την αγαπήσεις και να θαυμάσεις μπορείς. Ναι, μπορείς να την προσπεράσεις, αλλά σίγουρα εσύ θα χάσεις. Γιατί, πού αλλού θα βρεις μια καλλιτέχνιδα που δέχεται, περιλαμβάνει, τους πάντες;

Και τι είναι αυτό που γουστάρουμε στην Τάμτα περισσότερο απ’ όλα; Μα, η ικανότητά της να ενώνει εποχές, τέχνες, συναισθήματα. Και να ένα παράδειγμα. Φανταστείτε να βλέπετε το Mad Max και η μουσική της να «ντύνει» την ταινία. Μετά το τέλος της ταινίας βάζετε Ιάννη Ξενάκη και στο μυαλό σας παίζει το έργο της Τάμτα, μια απρόσμενη μουσική/δημιουργική συνομιλία. Και όταν κάποιος σας λέει για την τελευταία performance της Μαρίνας Αμπράμοβιτς, εσείς βάζετε δίπλα τα ηχοτοπία της εν λόγω κυρίας. Την one of a kind Τάμτα μπορείτε να τη δείτε την Κυριακή (10/5) στο Smut. Πηγαίνετε και δεν θα χάσετε!

Το «play» υπάρχει για να ορίζει την έννοια του «παίζω» και να σχηματοποιεί την ενέργεια αυτού. Υπάρχει, όμως, και για να συνοδεύει την επανάληψη, το repeat. Η δουλειά της Τάμτα, η επανεφεύρεση του καλλιτεχνικού εαυτού, η αναδιάταξη των ήχων και η ανακάλυψη ενός διαστημικού κομματιού του μουσικού σύμπαντος, κάνουν τη δουλειά και τον κόσμο της εν λόγω αιτία και αφορμή για ασταμάτητη εναλλαγή μεταξύ «play» «repeat». Κάθεσαι μπροστά από το πληκτρολόγιο και αφήνεις τα δάχτυλα να «χορέψουν» στον ρυθμό που η κυρία ορίζει. Και όπως το «μπιτ» βαράει, εσύ προσπαθείς να «μεταφράσεις» τις νότες και τις συνθέσεις του φαινομένου «Τάμτα».

Κι αν θέλετε να κρατήσετε έναν προσδιορισμό, χαρακτηρισμό, εννοιολογικό εγκλεισμό, αυτός είναι το εναλλακτικός. Εκεί ανήκει η ασύνορη, άχρονη και άφυλη τραγουδίστρια. Εδώ το συγκεκριμένο επίθετο έχει σημασία και ουσία. Η αρχή, η διαδρομή και το φινάλε που δεν υπάρχει, αλλά όλο και εκτοπίζεται στο αστρικό μέλλον που η ίδια ορίζει. Αν πάτε (που θα πάτε) στο Smut θα καταλάβετε γιατί αξίζει σεβασμός και αγκαλιά στην Τάμτα.

Διαβάστε και φανταστείτε πως έχει η όλη φάση στο Smut. Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου: Η fashion-forward καλλιτέχνιδα, έχει βρει έναν μοναδικό τρόπο να κάνει takeover το queer underground club και να το μετατρέπει ξανά και ξανά σε σημείο αναφοράς για όλους τους music enthusiasts της πόλης. Δεν μιλάμε για ένα απλό performance αλλά μια immersive εμπειρία που ξεκινά ήδη από την είσοδο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 και το προσωπικό του club σου καλύπτει τις κάμερες του κινητού με αυτοκόλλητο, λίγο πριν μπεις στον χώρο. Και εδώ αρχίζει ένα δυνατό warm up για να μπεις στο αντισυμβατικό Universe της Τάμτα. Το ζέσταμα αναλαμβάνει η Loo, με ένα DJ set με cinematic ηλεκτρονικό ήχο και η V4L, με ένα live opening act με dreamy pink pop vocals της.

O Bill Roxenos και η Τάμτα, υπογράφουν το creative direction του δίωρου main act, που χωρίζεται σε δύο parts και σίγουρα όλοι θα βρούμε κομμάτια του εαυτού μας μέσα σε αυτά. Το ταξίδι επαναπροσδιορισμού της καλλιτέχνιδας παίρνει μορφή επί σκηνής μέσα από ορμητικά performances, μουσικές εναλλαγές και ερμηνευτικές αντιθέσεις από το νέο μουσικού ERA της και καταλήγει στο δεύτερο μισό όπου παρουσιάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τα σκηνικά έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Χαλδαίος ,η επιμέλεια φώτων είναι του Βαγγέλη Μούντριχα και η επιμέλεια του ήχου, είναι του Γιάννη Βενιού.

[TAMTA LIVE x SMUT] 10.05.2026

OPENING : LOO

GUEST ARTIST: V4L

DOORS OPEN 20.30

Το show γίνεται με την στήριξη των: MINOS EMI Universal, KIKI MUSIC & ERODIOS PR & MANAGEMENT.

