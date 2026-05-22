Final Four: Μια σύλληψη και προσαγωγές πριν το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε στο Τ-Center

Μία σύλληψη για ναρκωτικά και επτά προσαγωγές σημειώθηκαν πριν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο Final Four, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Τ-Center.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρέθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις πέριξ του Τ-Center ενόψει του ημιτελικού του EuroLeague Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, προχωρώντας σε μία σύλληψη και επτά προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη αφορά υπόθεση ναρκωτικών, ενώ οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκτεταμένων προελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους τόσο πριν όσο και κατά την προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο.

Η προσέλευση στο ΟΑΚΑ ξεπέρασε τους 16.500 θεατές, με την πλειονότητα να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρέθηκαν περίπου 13.000+ φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων», 1.700 της Φενέρμπαχτσε, καθώς και μικρές παρουσίες οπαδών από Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας παρέμεινε σε πλήρη εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποφυγή επεισοδίων.

