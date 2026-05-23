Μικρολίμανο: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε στους πυροβολισμούς

Νέα στοιχεία για τον 42χρονο που τραυματίστηκε στο Μικρολίμανο μετά από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Όπλα, χειροβομβίδες και εκκρεμείς ποινές άνω των 73 ετών στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ.

Νέα στοιχεία για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο έδωσε στη δημοσιότητα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας το βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου αλλοδαπού που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούσαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Μικρολίμανου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα να κινείται ύποπτα στον εξωτερικό χώρο καταστήματος και αποφάσισαν να τον ελέγξουν. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., μόλις ο 42χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί, αφού δήλωσαν την ιδιότητά τους, του ζήτησαν να σταματήσει, ωστόσο εκείνος φέρεται να έβγαλε όπλο και να το πρόταξε προς αστυνομικό. Τότε, δεύτερος αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντας τον 42χρονο και ακινητοποιώντας τον.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και ένα περίστροφο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το όπλο που φέρεται να έστρεψε κατά αστυνομικού είχε σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.

Παράλληλα, σε σακίδιο που βρέθηκε κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και έξι χειροβομβίδες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 1995 για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή και ομηρία αστυνομικού, ληστείες, κλοπές και βιασμό.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν, επίσης, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ερυθρά αγγελία για αδικήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συρροή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση κατά της Αρχής και παράνομη οπλοφορία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας είχε συλληφθεί το 2019 στο εξωτερικό και παρέμεινε φυλακισμένος έως το 2025, ενώ φέρεται να εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα μέσα στο 2026.

Οι συνολικές ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα ξεπερνούν τα 73 χρόνια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

