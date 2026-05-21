Clutch + ΛΔΛΜ στο Floyd: Το πρόγραμμα της βραδιάς

Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά γεμάτη καταιγιστικό και παθιασμένο rock ’n’ roll, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue.

Το πρόγραμμα της βραδιάς έχει ως εξής:

Doors / Box Office: 20:00

ΛΔΛΜ: 20:50

Clutch: 22:00

Το κοινό ετοιμάζεται για ένα set γεμάτο ένταση, groove και αγαπημένα κομμάτια, όπως τα “Electric Worry”, “The Regulator”, “The Mob Goes Wild”, “X-Ray Visions”, “Earth Rocker”, “A Quick Death in Texas”, “Red Alert (Boss Metal Zone)”, “We Strive For Excellence”, “How to Shake Hands”, “Burning Beard”, “The Wolf Man Kindly Requests…” και πολλά ακόμη.

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι ΛΔΛΜ, μία ξεχωριστή παρουσία της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής. Με ήχο που κινείται σε alternative rock και grunge μονοπάτια, αλλά και με έντονα ατμοσφαιρικά στοιχεία, το συγκρότημα αναλαμβάνει να βάλει το κοινό στο κλίμα πριν από την εμφάνιση των Clutch.

Σημαντική ενημέρωση: Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή ανηλίκων στον χώρο της εκδήλωσης.