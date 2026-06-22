«Όχι πια δάκρυα»: Δεν κλαίμε, μεγαλώσαμε και ακούμε Αλεξάνδρα Επίθετη

Η Αλεξάνδρα Επίθετη και το νέο της άλμπουμ, «Όχι πια δάκρυα» (Minos EMI SA / A Universal Music Group Company), είναι κάτι που έχεις ανάγκη να ακούσεις.

Να ξεκινάς με αυτό το μόνιμο κράτημα, με αυτό το λεκτικό τοπίο που είναι πια κοινός τόπος και μοναδικός την ίδια στιγμή. Να γράφεις και να λες μέσα σου εντάξει, δεν κλαίμε, μεγαλώσαμε. Η ποιήτρια και η ποίησή της έγινε συνήθεια και συντροφιά. Και δεν είναι κακό αυτό! Όταν οι λέξεις σε βρίσκουν και είναι αυτές που ανοίγουν το στόμα και τα μάτια, τότε δεν έχει σημασία αν τις επαναλάβεις χιλιάδες φορές. Και όταν ακούς τον ήχο τους πριν και μετά την εκφορά, τότε ξέρεις ότι ένας κόσμος, ένα σύμπαν, υπάρχει μέσα στον κόσμο και μέσα στο σύμπαν.

Αυτοί που αφηγούνται με ρυθμό, πάθος, δύναμη, με σφιγμένες γροθιές και λυσσαλέες ματιές, αυτοί που δεν αφήνουν την πληγή να κλείσει, αυτοί που δεν φοβούνται να ρίξουν αλάτι στο τραύμα, αυτοί που ρίχνονται στο ουρλιαχτό της ψυχής τους, αυτοί που επιλέγουν τη μνήμη και όχι τη λήθη, αυτοί που δεν αφήνουν τα ερείπια δίχως φωνή, αυτοί που δεν αρκούνται στις γραμμές του τετραδίου, αυτοί που αγκαλιάζουν το σκοτάδι, αυτοί που σβήνουν το τσιγάρο πάνω στο παγωμένο φεγγάρι, έτσι στο «μπαμ», αυτοί που ανήκουν στους καλλιτέχνες του δρόμου και του ψυχικού τόπου, αυτή που τη λένε Αλεξάνδρα Επίθετη και μοιράζεται μαζί μας το άλμπουμ «Όχι πια δάκρυα» (Under Exclusive License To Minos EMI SA / A Universal Music Group Company).

Η μαεστρία του καλύτερου κασκαντέρ!



Την Αλεξάνδρα Επίθετη την ανακαλύψαμε πριν τρία χρόνια και μας άφησε με το στόμα ανοιχτό! Αυτό που έκανε, -και κάνει- δεν έχει ταίρι. Μόνο η παρέα της, αυτές οι τυπάρες στους The Bad Poetry Social Club, μπορεί να την ξεπεράσει και μαζί της να δώσει εικόνες και τοπία που δεν βρίσκεις πουθενά. Η ίδια, όμως, είναι η κορυφαία εκπρόσωπος του spoken word. Ο τρόπος που στέκεται πίσω από το μικρόφωνο, πίσω από τις λέξεις, πίσω από την performance, είναι ξεχωριστός. Τα συναισθήματα και τα αθέατα τοπία που έχει μέσα της, εξωτερικεύονται με τη μαεστρία του καλύτερου κασκαντέρ!

Το «Όχι πια δάκρυα» είναι η δεύτερη ολοκληρωμένη δουλειά της (είχε προηγηθεί το Κύματα το ρεμίξ, το 2021). Στο ενδιάμεσο, βέβαια, έχει δώσει αρκετά σινγκλ και έχει κάνει συλλογικά πράγματα με τους The Bad Poetry Social Club. Με το νέο της άλμπουμ, όμως, δείχνει ότι ξέρει πολύ καλά τι χρειάζεται η spoken word έκφραση για να περάσει στον ακροατή: πάθος και συμπύκνωση του χρόνου! Ό,τι βγαίνει από το στόμα της έχει περάσει από την καρδιά και το εσωτερικό βλέμμα της και η δημιουργική-εκφραστική της ματιά συγκεντρώνει κάθε ήχο, αίσθηση, εικόνα του κόσμου σε λίγα λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι βαθιά ατμοσφαιρικό και καθαρά υποβλητικό.

Το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο του κόσμου τούτου



Το «Όχι πια δάκρυα» αποτελείται από 12 κομμάτια. Το ανεξάρτητο ύφος, οι ραπ πινελιές, ο πειραματισμός, τα κρίσιμα sample και η βαθιά υπαρξιακή, σχεδόν σπαρακτική, σκληρά ρεαλιστική, στιχουργία, φτιάχνουν ένα λεκτικό-μουσικό τοπίο που μοιάζει με το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο του κόσμου τούτου. Η εξομολογητική, έμμεσα, άμεσα διαλεκτική, υπαρξιακά καταγγελτική, διάθεση, απεύθυνση και το παραληρηματικό υπόβαθρο στερεώνουν και και δυναμώνουν το spoken word πνεύμα. Η φωνή της Αλεξάνδρας είναι ένας ηθοποιός που σαρώνει τη σκηνή και «καταπίνει» όλο το φως του φεγγαριού. Η αίσθηση που σου αφήνει το «Όχι πια δάκρυα» είναι τόσο έντονη, χωρίς να φωνάζει όμως, που απλά χάνεις τον χρόνο και τον τόπο και απλά αφήνεσαι στο εξωκοσμικό, «άγνωστο», ταξίδι που σου δίνει η Αλεξάνδρα. Στον δίσκο συμμετέχουν οι «Ένα τσιγάρο στα μπαμ», «ΚΚ», «The Bad Poetry Social Club», «ΛΕΞ», «Quick Cig», «Matt Elliott», Στάθης Κατσιβέλης. To executive production του LP έχει γίνει από την Α. Επίθετη. Στη σύνθεση και μουσική παραγωγή του έχει συμβάλλει ο Viktoras. Η μίξη του έχει γίνει από τον Γιώτη Παρασκευαΐδη (AUX Studio) και το master από τον Νάσο Νομικό (VU Productions). Η παραγωγή, το arrangement και το sound design στα κομμάτια 5, 6, 8, 10 και 12 υπογράφονται από τον Viktoras, ενώ το arrangement και οι κιθάρες στο «τέχνη για ντρόουνς και κολλημένους» από τους λόγου χάριν.

*Η Αλεξάνδρα Επίθετη σε Spotify, YouTube, Instagram

-Με πληροφορίες από το Δώδεκα τραγούδια, μία προσωπική διαδρομή: Η Αλεξάνδρα Επίθετη παρουσιάζει το «ΟΧΙ ΠΙΑ ΔΑΚΡΥΑ» [enplofm.gr]

