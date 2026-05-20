Red Bull Mad Mike Tour: Ο κορυφαίος drifter Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα!

Κρήτη, Ανάβαση Πορταριάς & Θεσσαλονίκη γεμίζουν καπνό με 3 epic drift shows!

Το Red Bull ανακοινώνει ένα από τα πιο συναρπαστικά motorsport shows της χρονιάς, φέρνοντας στην Ελλάδα τον παγκοσμίου φήμης drift driver, Mad Mike, για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία.

Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Mike Tour μετατρέπει τρεις εμβληματικούς προορισμούς -Κρήτη, Πήλιο και Θεσσαλονίκη- σε απόλυτες drift arenas. Κεντρικά σημεία των πόλεων γίνονται σκηνές υψηλής έντασης, με θεαματικά shows που θα σε καθηλώσουν.

Ηράκλειο Κρήτης – 30 Μαΐου

Στο λιμάνι του Ηρακλείου, το σκηνικό αλλάζει και η δράση απογειώνεται: ένα εκρηκτικό drift show μετατρέπει την πίστα σε απόλυτο πεδίο μάχης, όπου το ταλέντο, ο απόλυτος συγχρονισμός και το αυθεντικό οδηγικό στυλ συγκρούονται σε ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο καπνό και αδρεναλίνη.

Μαζί με τον Mad Mike, ακόμα δύο elite Red Bull drifters, οι Abdo Feghali και Natalia Locsak, αναλαμβάνουν τον ρόλο των team leaders και διαμορφώνουν τρεις δυνατές ομάδες. Στο πλευρό τους, δύο Έλληνες οδηγοί σε κάθε ομάδα συμπληρώνουν την τριάδα, δημιουργώντας ένα μείγμα διεθνούς εμπειρίας και εγχώριου πάθους. Το αποτέλεσμα; Τρία crews έτοιμα να δώσουν τα πάντα για την απόλυτη κυριαρχία.

Καπνοί, ταχύτητα, αποστάσεις με ακρίβεια χιλιοστού και απόλυτο flow συνθέτουν ένα θέαμα που δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Εδώ δεν κερδίζει απλά ο πιο γρήγορος – κερδίζει ο πιο εντυπωσιακός.

Και στο τέλος, το απόλυτο finale: όλοι οι οδηγοί μαζί στην πίστα, σε ένα synchronized “drift snake”. Μια ασταμάτητη αλυσίδα από αυτοκίνητα που κινούνται σαν ένα σώμα, γράφοντας το απόλυτο closing statement του show.

Πορταριά, Πήλιο – 7 Ιουνίου

Στις 6 Ιουνίου, ο Mad Mike θα πάρει θέση στα επίσημα χρονομετρικά δοκιμαστικά της Ανάβασης Πορταριάς, έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες αυτοκινήτων (αναβάσεις) στην Ελλάδα. Στις 7 Ιουνίου, η δράση κορυφώνεται με τον αγώνα. Κάθε στροφή θα δοκιμάσει τα όρια της δεξιοτεχνίας και της ταχύτητας, ενώ η παρουσία του Mad Mike θα χαρίσει ένα συναρπαστικό θέαμα. Ένα απόλυτο show αδρεναλίνης, όπου κάθε drift, κάθε καπνός από τα λάστιχα και κάθε πέρασμα μετράει, τραβώντας τα βλέμματα των θεατών.

Θεσσαλονίκη – 10 Ιουνίου

Τελευταίος σταθμός, Θεσσαλονίκη! Στην καρδιά της πόλης, στην Πλατεία Αριστοτέλους, στήνεται ένα μοναδικό urban action drift show που φέρνει το DNA του Red Bull απευθείας στο κοινό. Εδώ, ο εκρηκτικός Mad Mike θα εμφανιστεί με το BULLET drift car του, πλαισιωμένος από δύο κορυφαίους motorbike stuntriders: τον Aras Gibieza και τη Sarah Lezito, οι οποίοι θα απογειώσουν το θέαμα με high-energy moto stunts και ακραία tricks.

Σε αντίθεση με έναν παραδοσιακό αγώνα, εδώ το κοινό δεν είναι απλός θεατής - γίνεται μέρος της δράσης. Η εμπειρία θα είναι πλήρως διαδραστική μετατρέποντας το απόγευμα σε ένα one-hour burst αδρεναλίνης, θεάματος και αυθεντικής Red Bull ενέργειας.

Tο Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται να προσφέρει τρία shows υψηλών προδιαγραφών, φέρνοντας το παγκόσμιο drift culture πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Ζήσε live την εμπειρία! Νιώσε την ταχύτητα, άκου τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Και το καλύτερο; Η προσέλευση είναι εντελώς δωρεάν!



