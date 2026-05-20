Ο Sigmataf στο Gazzetta: «Μου έχουν λείψει λιγάκι οι παλιές εποχές που ένα άλμπουμ το έλεγες καινούργιο για 2 χρόνια και το ξεζούμιζες»

Ο τραγουδοποιός Sigmataf, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του φετινού «Rudu Fest» (21-23/5), μιλά στο Gazzetta.

Η μουσική είναι γιορτή, συνύπαρξη, ελευθερία, διάλογος, διασκέδαση, ψυχαγωγία, είναι η αποκρυστάλλωση της έννοιας του καλοκαιριού. Το φετινό «Rudu Fest» [21-23/5] θα δείξει ακριβώς αυτό και όσοι βρεθείτε στο «ΠΛΥΦΑ» θα το νιώσετε για τα καλά. Οι καλλιτέχνες που αποτελούν τη φετινή ομάδα του φεστιβάλ, μιλάνε, τραγουδάνε, συνυπάρχουν όμορφα και ουσιαστικά. Ένας απ’ αυτούς ο Sigmataf, καλλιτέχνης που δίνει την αμεσότητα του τώρα και την ομορφιά του χρόνου που πέρασε και δεν χάθηκε. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του φετινού «RUDU FEST», δέχτηκε να μας μιλήσει.

Τι σημαίνει για σένα η συμμετοχή σου στο 5ο RUDU FEST;

Μια καλή ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε με φίλους σε ανοιχτό χώρο και να παίξουμε μουσική.

Η παρουσία σε τέτοια φεστιβάλ, τι σου προσφέρει;

Γνωριμίες με άλλους μουσικούς και σχήματα, ενδορφίνες και σύνδεση με ανθρώπους.

Σε αυτή σου την εμφάνιση, τι θα ακούσει ο κόσμος;

Στη σκηνή θα ανέβουμε παρέα με τον Resonoot (κιθάρα και laptop) για να παίξουμε τραγούδια από τον 1ο δίσκο μου «Ξύπνα Ώρα για ύπνο» (2010) μέχρι και τον τελευταίο μου «ΜΕΤΑΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» (2024).

Πώς προετοιμάζεσαι για τέτοια live;

Πρόβες και πρόβες.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σου γι’ αυτό το live;

Να περάσουμε όσο γίνεται πιο όμορφα και να ορίσουμε ξανά τον όρο ομαδικότητα. Και όταν τελειώσουμε να έχει μείνει κάτι που θα πάρουμε όλοι μαζί μας.

Αν ήσουν στη θέση του κοινού, τι θα ήθελες να ακούσεις/δεις στο 5ο RUDU FEST;

Μουσικούς να παίζουν τα τραγούδια τους με καύλα και ειλικρίνεια.

Το ξεκίνημά σου στο χιπ-χοπ πόσο σε έχει επηρεάσει στη σημερινή μουσική σου έκφραση;

Το Spoken Word με το Hip hop είναι κάτι σαν ξαδερφια, ντύνονται διαφορετικά, περπατάνε διαφορετικά, αλλά έχουν κοινό παρονομαστή την ομιλία.

Βρίσκεσαι σχεδόν 30 χρόνια στον χώρο. Πόσο έχει αλλάξει το μουσικό τοπίο στην Ελλάδα και πόσο εσύ;

Αν και προσωπικά πιάνω το μέτρημά μου στη σκηνή από το 2010 που ξεκίνησα σαν Sigmataf (κι όχι από την εποχή των Βαβυλώνα), παρόλα αυτά για να απαντήσω στην ερώτηση σου, αισθάνομαι το σκηνικό αρκετά διαφορετικό ως προς την ταχύτητα παραγωγής και το εφήμερό της. Νιώθω πως η μουσική έχει γίνει, κυρίως, μια πληροφορία για να εξυπηρετεί το content των social κι αυτό κάπως με στεναχωρεί. Μου έχουν λείψει λιγάκι οι παλιές εποχές που ένα άλμπουμ το έλεγες καινούργιο για 2 χρόνια και το ξεζούμιζες, μαθαίνοντας όλα τα τραγούδια απ’ έξω και έβγαινες για βόλτα σε στέκια με ξεκάθαρες μουσικές φυλές. Αυτό παρείχε μια κάποια ασφάλεια και οικειότητα για να εξελιχθεί σε βάθος η κάθε γνωριμία. Βέβαια, η κάθε εποχή έχει και τους δικούς της κώδικες και αυτό ονομάζεται εξέλιξη. Άσχετα αν η εξέλιξη δεν συνεπάγεται πάντα κάτι θετικό.

Η πόλη, η Αθήνα, παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της μουσικής σου;

Είναι η πόλη που μεγάλωσα, αναπνέω και λειτουργώ μέσα σε αυτή. Οπότε και μόνο ως προσλαμβάνουσα, σίγουρα παίζει ρόλο. Το πιο πιθανό είναι να μην έγραφα στίχους όπως «Η Βικτώρια παραμένει στοιχειωμένη» ή «Από τη μια καθρεφτάκια και σκόνες στο Κεφαλάρι κι από την άλλη τράβα κουπί Πατήσια – Φεγγάρι» αν έμενα σε κάνα μπλοκ του Μάντσεστερ ή σε καμία εργατική της Φουκουσίμα.

Ποια είναι η νέα ελληνική μουσική σήμερα;

Νέα μουσική δεν ξέρω αν μπορώ να διακρίνω. Σίγουρα πάντως από το Hip Hop έχει πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι και χαίρομαι που το βλέπω να μεγαλώνει έτσι. Παράλληλα διαπιστώνω μια επάνοδο της σύγχρονης ηλεκτροακουστικής κι αυτό έχει τη φασούλα (sic) του κι ενίοτε το ενδιαφέρον του.

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

INFO

RUDU FEST ΑΤΗ 2026 [21 – 23 Μαΐου 2026]

Λίγο πριν σαλπάρει για Αμοργό, το Rudu Fest κάνει μία στάση στο ΠΛΥΦΑ για την 5η του αθηναϊκή έκδοση.

Live: Dramachine, Turboflow3000, The Bonnie Nettles, Loud Silence, Sigmataf, Capétte, Over 9000, N’Cheezed, Black Body Radiation

ΠΛΥΦΑ [Κορυτσάς 39, Αθήνα]

Πέμπτη 21 Μαΐου

Dramachine - Over 9000 - N’Cheezed

Είναι synthwave ή μήπως hyperpop; Είναι post-punk ή σκέτο punk; Μήπως δεν είναι απολύτως τίποτα; Οι Dramachine, μία από τις πιο ενεργές δυνάμεις στα σύγχρονα ελληνικά σκοτεινά ηχοτοπία, επιστρέφουν με νέο δίσκο (“Χορός του Θανάτου”) και θα τον παρουσιάσουν ζωντανά στο Rudu Fest Athens! Άξιοι συμπαραστάτες οι πανκ (τα κάνουν όλα) Over 9000 και N’Cheezed, σε μία σύμπραξη χωρίς ταμπέλες και ταμπού.

Παρασκευή 22 Μαΐου

The Βοnnie Nettles - Loud Silence- Black Body Radiation

Ψυχεδελικό ροκ, fuzzy κιθάρες, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ρυθμικό groove, οι The Bonnie Nettles με νέα κομμάτια και συναυλίες σε όλη την Ευρώπη ετοιμάζονται να μας παρασύρουν σε ένα μοναδικό «ταξίδι». Μαζί τους, οι Loud Silence, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ανήσυχα ροκ σχήματα της αθηναϊκής σκηνής, και οι Black Body Radiation με post-punk ένταση και shoegaze περάσματα.

Σάββατο 23 Μαΐου

Turboflow3000 - Capétte - Sigmataf

Electro/post-punk/pop και hip hop, οι Turboflow3000 περιφέρουν την “Bassokatarh” τους (ο τίτλος του τελευταίου τους άλμπουμ) και βάζουν φωτιά στη σκηνή. Μαζί τους ο μουσικός παραγωγός, τραγουδοποιός και DJ από τη Θεσσαλονίκη, Capétte, με τον avant-pop/electronic/weird ήχο του και στίχους «ξυράφια», και ο Sigmataf με μακρά πορεία στη σκηνή, electro/synthwave και spoken word “πόνο” και μία αμεσότητα που δύσκολα φιλτράρεται.

Εισιτήρια:

Bundles:

Rudu Fest ΑΤΗ 2026 | Full Festival Offer: 33,00 €

Rudu Fest ΑΤΗ 2026 | Full Festival: 39,00 €

Ημερήσια εισιτήρια:

Early bird: 13,00 €

Presale Phase A: 15,00 €

Hard Copies: 14,00 €

Presale Phase B & Box Office: 18,00 €

