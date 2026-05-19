Το σχέδιο της Meta, που εξόργισε πολιτεία των ΗΠΑ, φτάνει στην Ισπανία: «Μια μάχη που δεν μπορούμε να κερδίσουμε»

Η Meta σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων στην Ισπανία, το οποίο θα απαιτεί το 8% του νερού που διατίθεται στην πόλη.

Η Πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, γνωστή για τα φορολογικά της κίνητρα και τους άφθονους φυσικούς της πόρους, μετατράπηκε σε κορυφαίο προορισμό για τα μεγάλα τεχνολογικά κέντρα δεδομένων.

Η Meta εγκατέστησε εκεί ένα από τα βασικά της συγκροτήματα, όμως αυτό το μοντέλο άφησε μια ορατή πληγή, καθώς οι οικογένειες της κομητείας Νιούτον άρχισαν να μένουν χωρίς πόσιμο νερό.

Το κέντρο δεδομένων της Meta καταναλώνει 1,9 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα, ποσότητα που ισοδυναμεί με το 10% της συνολικής παροχής της κομητείας. Οι τοπικές αρχές προβλέπουν μια δομική έλλειψη νερού έως το 2030, εάν δεν πραγματοποιηθούν επενδύσεις άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές ανακύκλωσης.

Το έργο καταφτάνει στην Ισπανία: Έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και οικολόγους

Τώρα, αυτό το μοντέλο φτάνει στην Ισπανία. Η Meta επέλεξε την Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα, στο Τολέδο, για να κατασκευάσει το επόμενο κέντρο δεδομένων της, με την έναρξη των εργασιών να είναι προγραμματισμένη για το 2026 και τον ορίζοντα υλοποίησης να αγγίζει περίπου τη μία δεκαετία. Το λεγόμενο «Meta Data Center Campus», το οποίο θα βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη Τορεϊέρο, θα καταλαμβάνει 191 εκτάρια και θα απαιτεί ισχύ 248 MW.

Το κεντρικό πρόβλημα είναι το νερό. Το έργο θα χρειαζόταν 6,3 κυβικά εκατόμετρα ετησίως, ένα νούμερο που οι οικολογικές οργανώσεις θεωρούν απαράδεκτο για μια ζώνη όπου ο ποταμός Αλμπέρτσε έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ελλειμματικός και ο Τάγος επιβαρύνεται επιπλέον από τη μεταφορά υδάτων προς τον Σεγούρα.

Η Υδρογραφική Συνομοσπονδία του Τάγου προειδοποίησε το 2023 ότι οι προβλέψεις της Meta θα άφηναν πολύ λίγο διαθέσιμο νερό για άλλες χρήσεις στην περιοχή. Η ετήσια κατανάλωση του κέντρου ισοδυναμεί με το 8% των υδάτινων πόρων που έχουν παραχωρηθεί στην πόλη.

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης-Λα Μάντσα ενέκρινε το έργο μέσω της νομικής μορφής του «Έργου Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος», επιχειρηματολογώντας υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της στρατηγικής τοποθέτησης της περιοχής.

Η Meta, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι θα χρησιμοποιήσει μηχανική ψύξη με ξηρό αέρα για να μειώσει την κατανάλωση νερού. Ωστόσο, οι οικολόγοι υπενθυμίζουν ότι η Ταλαβέρα ξεπερνά τους 40 βαθμούς το καλοκαίρι και υποφέρει από επαναλαμβανόμενες ξηρασίες, ενώ επισημαίνουν το προηγούμενο των Κάτω Χωρών, όπου η Meta ακύρωσε ένα παρόμοιο έργο λόγω εθνικής κρίσης νερού.

