Παγκόσμια διάκριση: Μαθητής στη Βραζιλία έφτιαξε μηχανή που καθαρίζει νερό με ηλιακή ενέργεια

Ο Ygor Requenha Romano δημιούργησε ένα χαμηλού κόστους σύστημα επεξεργασίας νερού για απομονωμένες κοινότητες και βραβεύτηκε διεθνώς.

Ένας μαθητής δημόσιου σχολείου στη Βραζιλία κατάφερε να μετατρέψει ένα καθημερινό πρόβλημα της περιοχής του σε εφεύρεση με διεθνή αναγνώριση. Ο Ygor Requenha Romano δημιούργησε μια μηχανή επεξεργασίας νερού που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, μπορεί να εξυπηρετήσει έως 50 άτομα και κοστίζει περίπου 170 ευρώ για να κατασκευαστεί.

Το project σχεδιάστηκε με στόχο τις παραποτάμιες και απομονωμένες κοινότητες της βόρειας Βραζιλίας, όπου η πρόσβαση σε καθαρό και επεξεργασμένο νερό δεν είναι αυτονόητη. Ο μαθητής, που τότε φοιτούσε σε δημόσιο σχολείο, είδε από κοντά πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητα όταν οι οικογένειες εξαρτώνται από ποτάμια, πηγάδια ή ακριβές λύσεις όπως οι αρτεσιανές γεωτρήσεις.

Μια φθηνή λύση για ένα... ακριβό πρόβλημα

Η μηχανή που ανέπτυξε ο Ygor δεν περιορίζεται σε ένα απλό φίλτρο. Σύμφωνα με την περιγραφή του project, το σύστημα κάνει φυσική, χημική και μικροβιολογική επεξεργασία του νερού, ενώ μπορεί να αφαιρεί και βαρέα μέταλλα από ακατέργαστο νερό που συλλέγεται από ποτάμια ή πηγάδια.

Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι λειτουργεί χωρίς σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η χρήση ηλιακής ενέργειας το κάνει πρακτικό για περιοχές όπου το ρεύμα είναι περιορισμένο ή ανύπαρκτο, δηλαδή ακριβώς εκεί όπου η ανάγκη για φθηνή επεξεργασία νερού είναι μεγαλύτερη.

Ο Ygor είχε αναφέρει τότε ότι μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της περιοχής του δεν είχε πρόσβαση σε αποχέτευση και επεξεργασμένο νερό. Για πολλές οικογένειες, η λύση των αρτεσιανών πηγαδιών ήταν υπερβολικά ακριβή, καθώς μπορούσε να φτάσει σε κόστος πολλών χιλιάδων ευρώ. Μπροστά σε αυτό, ένα σύστημα γύρω στα 170 ευρώ άνοιγε μια πολύ διαφορετική προοπτική.

Η κατασκευή δεν έγινε σε κάποιο μεγάλο εργαστήριο. Ο μαθητής δούλεψε με επιμονή πάνω στο πρωτότυπο, με τη βοήθεια και την υποστήριξη ανθρώπων από το σχολικό του περιβάλλον. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια λύση απλή στη χρήση, ώστε να μπορεί να λειτουργεί καθημερινά από ανθρώπους χωρίς ειδική τεχνική κατάρτιση.

Η εφεύρεση βραβεύτηκε αρχικά στη FEBRACE, τη μεγάλη βραζιλιάνικη έκθεση επιστήμης και μηχανικής που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Από εκεί, το project ταξίδεψε στο Intel ISEF στις Ηνωμένες Πολιτείες, έναν από τους σημαντικότερους μαθητικούς διαγωνισμούς επιστήμης στον κόσμο.

Στο Intel ISEF 2016, ο Ygor κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία Environmental Engineering και βραβεύτηκε με 1.000 δολάρια. Για ένα project μαθητή δημόσιου σχολείου, φτιαγμένο με στόχο πραγματικές ανάγκες πραγματικών κοινοτήτων, η διάκριση είχε ξεχωριστή σημασία.

