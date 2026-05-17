Eurovision game over: Όσα μας δίδαξε η πιο απρόβλεπτη χρονιά

Η Eurovision 2026 μας αποχαιρέτησε, αφήνοντας πίσω της απογοήτευση -ή bangaranga- για την κατάρρευση των φαβορί και την πικρή πανωλεθρία “ιερών φετίχ”, όπως το γκλίτερ.

Eλάτε στην θέση της ντίβας της ποπ στην Αυστραλία Deltta Goodrem. Εμφανίστηκε ως μεγάλο φαβορί στο διαγωνισμό της Eurovision 2026, τήρησε όλα τα Eurovisionικά κλισέ, είχε φωνάρα, εντυπωσιακή παρουσία, μακριά μαλλιά που ανέμιζαν κι έλαμπε από την κορφή μέχρι τα νύχια μέσα σε ένα ολόχρυσο σκηνικό, με ένα πιάνο τίγκα στη χρυσόσκονη. Να θυμίσω σε ποια θέση τερμάτισε; Τέταρτη στην τελική κατάταξη και ένατη στις ψήφους του κοινού, που φέτος βροντοφώναξε: Όχι άλλο γκλίτερ!

Αυτό είναι το ένα μεγάλο συμπέρασμα που βγαίνει από τον τελικό της Βιέννης -κι έπληξε βαρύτατα συμμετοχές όπως της Αυστραλίας, της Γερμανίας, βεβαίως και της Κύπρου. Το βασικότερο αφορά τη σχεδόν ολοκληρωτική αποτυχία των προγνωστικών και των μεγάλων φαβορί, που καταδεικνύει ότι στη Eurovision πια, δεν έχουν καμιά ισχύ οι προβλέψεις. Τελεία και bangaranga.

