H Ero Seagull στο Gazzetta: «Το Revolution στέλνει μηνύματα αφύπνισης σε έναν κόσμο που αλλάζει» (vid)

Η Ero Seagull είναι μια ασταμάτητη δημιουργική δύναμη. Ο νέος της δίσκος «Revolution» (από Amour Records) είναι εδώ για να στείλει μηνύματα αφύπνισης.

Ο κόσμος αλλάζει, διαρκώς, μετασχηματίζεται, διπλώνεται, αναδιπλώνεται, κραυγάζει, ψιθυρίζει, ησυχάζει, φωνάζει, ιδρώτα στάζει, αίμα συνάζει, αναστενάζει, προχωρά και το νέο χάος ανακαλύπτει, αλλάζει, μετασχηματίζει ξανά και ξανά και ξανά. Και εκεί που υπάρχουν ρωγμές, σιωπές, παύσεις, στάσεις, νέες θεάσεις, συλλαμβάνεται ο απρόσμενος ήχος, ο χτύπος, ο τύπος της παντοτινής γλώσσας, της μίας και μοναδικής, της μουσικής, της επανάστασης, της ανάτασης, της διάχυσης.

Κυρίες και κύριοι, στα τσακίσματα του χρόνου, του χώρου, του σώματος, του ανθρώπινου αετώματος ζει και δημιουργεί η Ero Seagull και εδώ και λίγο καιρό μας έχει δώσει το δεύτερο άλμπουμ της, το «Revolution» (διαθέσιμο ψηφιακά από την Amour Records). Δέχτηκε να μας μιλήσει για τη δουλειά της, για τη μουσική, για την ποίηση.

Πώς φτάσαμε από το «Evolution» στο «Revolution»;

Μέσα σε μία δεκαετία έχουν δημιουργηθεί αυτά τα άλμπουμ. Το «Evolution» είχε κομμάτια από τα πρώτα βήματα, όπως το “Conscientious Objector” που δημιουργήθηκε με τον Στέφανο Κρυσταλλίδη (a.k.a. Dieselbytes supreme) και το “My Inner Moses” που το έφτιαξα σε ένα Yamaha Motif XS6 και το ηχογράφησα σε ένα take και το κράτησα με τα λάθη. Ήταν πιο πειραματικό. Αυτά τα δύο τα είχα ενώσει κάπως, σαν ποίημα και τα είχα στείλει στον διαγωνισμό στο Λονδίνο μαζί με το κλείσιμο ενός κομματιού στο πιάνο, που είχα φτιάξει για την Anne-Marie O’Sullivan στο θεατρικό έργο “First Blush of Spring”. Το κομμάτι στο πιάνο λεγόταν “Craters on the Moon”. Είχε ταξιδέψει στο Πακιστάν και συγκεκριμένα στη Λαχόρη όπου είχαμε παίξει στο φεστιβάλ των τεχνών “World Performing Arts Festival” και τιμήθηκε η παράσταση. Το άλμπουμ ήταν πιο αφαιρετικό. Ήταν το ξεκίνημά μου ως μουσικός καλλιτέχνης.

Το «Revolution», που είναι μια ομαδική δουλειά, στέλνει μηνύματα αφύπνισης σε έναν κόσμο που αλλάζει και μετασχηματίζεται. Το άλμπουμ ξεκινάει με τον Τουρκικό αμανέ από τους PATİKA ("Gelecek Trans'Ta") ο οποίος δίνει χώρο στο συναίσθημα να απλωθεί χωρίς βιασύνη και ακούγεται σαν προσευχή. Όταν ο αμανές μπαίνει μέσα σε σύγχρονη μουσική, electronic, hip hop, ή experimental, λειτουργεί σαν ανθρώπινη ρωγμή μέσα στην τεχνολογία. Φέρνει κάτι αρχέγονο. Σαν να θυμίζει ότι πίσω από τα beats και τα synths υπάρχει ακόμα σώμα, αναπνοή και πόνος.

Θα ακολουθήσει και το «Devolution», Devolution = passing down (power or responsibility), που ξέρω περίπου για το πώς θέλω να δημιουργηθεί. Με πολύ κόσμο να συμμετέχει. Πρόκειται για μία τριάδα. Το «Evolution» η αρχή, η εξέλιξη. Το «Revolution» η ρήξη, η στιγμή που το σύστημα σπάει και αλλάζει μορφή.

Και μετά έρχεται το «Devolution». Όχι ως επιστροφή προς τα πίσω, αλλά ως διάχυση. Αυτό που χτίστηκε και αυτό που ανατράπηκε δεν ανήκει πια σε έναν πυρήνα, κατεβαίνει προς τα κάτω και απλώνεται. Η δύναμη παύει να είναι συγκεντρωμένη και περνά σε πολλούς.

Το «Devolution» είναι η αποδόμηση της ιεραρχίας. Είναι η στιγμή που η ιδέα δεν ελέγχεται πια από τον δημιουργό της, αλλά ζει μέσα στο πλήθος. Όχι ως χάος χωρίς νόημα, αλλά ως συλλογική μεταφορά. Αν το «Evolution» είναι η γέννηση και το «Revolution» η σύγκρουση, τότε το «Devolution» είναι η διάχυση. Η επιστροφή της ενέργειας σε όλα τα σημεία ταυτόχρονα. Και ίσως εκεί να κλείνει ο κύκλος… όχι με ένα τέλος, αλλά με τη διάλυση του κέντρου.

Η ποικιλομορφία του άλμπουμ είναι και η ομορφιά του;

Η ποικιλομορφία είναι η ομορφιά του άλμπουμ, αλλά όχι με την εύκολη έννοια του “έχει πολλά διαφορετικά είδη”. Για μένα, η ποικιλία αποκτά αξία μόνο όταν όλα αυτά τα στοιχεία υπηρετούν μια κοινή αφήγηση και μια κοινή συναισθηματική διαδρομή. Στο συγκεκριμένο έργο, το synth pop, το drum & bass, το spoken word, το hip hop, τα electro στοιχεία, ακόμα και η ηπειρώτικη πολυφωνία ή οι oriental/folk αναφορές, δεν μπήκαν απλώς για να δείξουν εύρος. Είναι διαφορετικές φωνές της ίδιας ιστορίας.

Το concept κινείται πάνω σε μια πορεία Evolution → Revolution → Devolution. Άρα και η μουσική έπρεπε να μεταμορφώνεται μαζί με αυτή τη διαδρομή. Στην Evolution οι ήχοι εξελίσσονται σταδιακά, στη Revolution συγκρούονται μεταξύ τους, γίνονται πιο βίαιοι, πιο απρόβλεπτοι, και στο Devolution η πολυφωνία γίνεται σχεδόν ο ίδιος ο κανόνας του έργου - πολλές ταυτότητες που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Οπότε η ομορφιά δεν βρίσκεται απλώς στην ποικιλία, αλλά στο ότι το άλμπουμ αλλάζει συνεχώς μορφή χωρίς να χάνει ποτέ την ταυτότητά του. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα ως Ero: να αισθάνεσαι ότι όλα ανήκουν στον ίδιο κόσμο, ακόμα κι όταν ακούγονται σαν να προέρχονται από διαφορετικούς πλανήτες.

Σε αυτή τη δουλειά τι ένωσε την ψυχή του καλλιτέχνη με την ψυχή της μουσικής;

Στη συγκεκριμένη δουλειά, αυτό που ένωσε την ψυχή του καλλιτέχνη με την ψυχή της μουσικής είναι η βαθιά προσωπική έκφραση. Μέσα από τη μουσική αποτυπώνεται η ζωή, τα συναισθήματα και η προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Ο δημιουργός εκφράζεται μέσα από το έργο του, καθώς κάθε τραγούδι λειτουργεί σαν ένα ξεχωριστό ποίημα ή ένα μικρό διήγημα που περιγράφει μια ιδιαίτερη στιγμή της ζωής και της ψυχής του. Έτσι, η ψυχή του καλλιτέχνη και η ψυχή της μουσικής συνδέονται άμεσα και λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία.

Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα και ο κατάλληλος τόπος για να νιώθουν όλοι όμορφα. Συμφωνείς με αυτό; Εσύ πώς νιώθεις μέσα στη μουσική;

Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα νιώθουν όλοι πάντα όμορφα. Με τη μουσική μπορείς να νιώσεις χαρά αλλά μπορείς να νιώσεις θλίψη, θυμό, οργή, έκσταση, γαλήνη και ανάλογα την ψυχική σου κατάσταση και την μουσική που έχεις επιλέξει να συνδεθείς.

Η ποίηση τι ρόλο παίζει στη μουσική σου δημιουργία;

Η ποίηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Είναι η έξοδος των σκέψεων και των συναισθημάτων μου, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω όσα έχω μέσα μου. Για μένα, η ποίηση και η μουσική είναι ένα και το αυτό, λειτουργούν σαν ένας ενιαίος οργανισμός, όπου οι λέξεις και οι μελωδίες ενώνονται και δίνουν ζωή στην έκφρασή μου.

Τι κέρδισες φτιάχνοντας αυτόν τον δίσκο και τι έχασες;

Από τη δημιουργία μόνο κερδισμένη βγαίνεις και εάν χάνεις κάτι είναι γιατί έπρεπε να φύγει.

Αν ο κόσμος, στην τρέχουσα μορφή του, φτάνει στο τέλος του, η μουσική μπορεί να μας διαμορφώσει την επόμενη εικόνα του;

Μπορεί να διαμορφώσει την επόμενη εικόνα του, ακόμα και αν σταματήσει. Και η παύση είναι μέρος της μουσικής.

Αν η μουσική είναι το νερό της ψυχής, ο ήλιος της ποιος είναι;

Αν η μουσική είναι το νερό της ψυχής, τότε ο ήλιος της είναι η αγάπη, το φως που τη ζωντανεύει και τη δυναμώνει. Όπως ο Ρα, ο θεός του ήλιου στην αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία, χάριζε ζωή και ενέργεια στον κόσμο, έτσι και η αγάπη δίνει φως στην τέχνη και στην ανθρώπινη ψυχή.

Έχεις προγραμματίσει live εμφανίσεις για να προωθήσεις το άλμπουμ;

Stay Tuned! Ναι, more is coming

Επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια;

Μετά την παρουσίαση θα πάρω ένα sabbatical και όπως ανέφερα το επόμενο καλλιτεχνικό πρότζεκτ θα είναι το “Devolution”.

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.



Ero Seagull Who is Who

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, η Ero Seagull (Ηρώ Σίγκαλ) άρχισε να παίζει πιάνο στα έξι της χρόνια. Όταν αποφοίτησε από το Λύκειο συνέχισε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο του Λιντς, στην Αγγλία, παίρνοντας πτυχίο στις Θεατρικές Σπουδές / Δραματουργία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ασχολήθηκε με τη μουσική και γνώρισε τον Leon Rhymes (Too Many T’s). Μέσω του Leon έμαθε για έναν μουσικό διαγωνισμό και το 2011 πήρε μέρος στο The Peoples Music Awards στην κατηγορία "Off the Beaten Track", όπου κέρδισε τους κριτές και έπαιξε στο venue Scala στο Λονδίνο. Η Ero Seagull είναι εξοικειωμένη με τη βιομηχανία της Μουσικής. To 2019 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ 'Evolution'. Το κομμάτι της "What’s in a Romeo" ήταν επιλεγμένο από Αμερικανούς music bloggers και ξεπέρασε τα 30.000 streams στο Spotify, σε λιγότερο από έναν μήνα. Συμμετείχε επίσης στις Grecospectiva Collections της Amour Records με covers του Christmas in Hollis by RUN - DMC, Buffalo Stance by Neneh Cherry & 4 Minutes by Madonna and Justin Timberlake.

Έχει επίσης κυκλοφορήσει τέσσερα singles: Το "Doin' Our Game" που μιλάει για τα δύσκολα χρόνια της νεότητας. Το "Requiem" που γράφτηκε μετά τη δολοφονία του George Floyd. Το "You Send Me" που γράφτηκε για το KANSAI MUSIC CONFERENCE στην Ιαπωνία, μια συνεργασία μεταξύ των Ero, Aimilia Mhlou & AINAKANNA, μία Ιαπωνική μπάντα, όπου έχτισαν γέφυρες μέσω της μουσικής. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, το "Ineffable" με την Anouk Arra & τη Myrteau, το οποίο αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από τις προσωπικές της εμπειρίες και τα μηνύματα που ανταλλάσσονταν κατά τη διάρκεια μιας σχέσης. Είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό τραγούδι. Είναι ένας εορτασμός της αγάπης, της ταυτότητας και της αυτοέκφρασης. Με το μοναδικό μείγμα γλωσσών και μουσικών ειδών, απευθύνεται σε ένα ποικιλόμορφο κοινό, καθιστώντας το ιδανικό για λίστες αναπαραγωγής που αγκαλιάζουν θέματα LGBTQ+, την ενδυνάμωση και τη θετική αύρα.

