Όταν η Σελίν Ντιόν κέρδισε τη Eurovision, σε έναν από τους συναρπαστικούς τελικούς στην ιστορία του διαγωνισμού

Ανήμερα του τελικού της 70ης διοργάνωσης της Eurovision, θυμόμαστε την εποχή που η Σελίν Ντιόν πήρε τη νίκη από το αδιαφιλονίκητο φαβορί, με έναν βαθμό διαφορά

Από το 1988 μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά στην Eurovision. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει γράψει τη δική της ιστορία, με τραγούδια που μέχρι σήμερα ακούγονται με τον ίδιο φανατισμό, με ευτράπελα, εντάσεις και συγκινήσεις, αλλά και με αμφιλεγόμενες νίκες. Όπως και να ‘χει, ο μουσικός διαγωνισμός, όσο και αν τα τελευταία χρόνια έχει διχάσει, έχει κερδίσει ξανά το ενδιαφέρον του κόσμου.

Μιας και απέχουμε μόλις λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, αποφασίσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και συγκεκριμένα στο 1988, όταν σημειώθηκε ένας από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς στην ιστορία του μουσικού διαγωνισμού. Τότε, που η, άγνωστη στο ευρύ κοινό εκείνη την εποχή, Σελίν Ντιόν, έκλεψε κυριολεκτικά τη νίκη από το αδιαφιλονίκητο φαβορί που άκουγε στο όνομα Σκοτ Φιτζέραλντ. Μία νίκη που φυσικά εκτόξευσε τη φήμη της και άνοιξε την πόρτα για την τεράστια καριέρα που ακολούθησε.

