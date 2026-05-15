Αμερικανίδα ταξιδεύει σε όλο την Ευρώπη και δείχνει τις τέσσερις χώρες στις οποίες δεν θα επέστρεφε ποτέ (vid)

Η 21χρονη έχει γίνει μια από τις νεότερες γυναίκες που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και μοιράζεται τις εμπειρίες της στο YouTube.

Η διάσημη YouTuber, Lexie Limitless, μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από το ταξίδι της στην Ευρώπη, ξεχωρίζοντας τους κορυφαίους αλλά και τους πιο όχι και τόσο ευχάριστους προορισμούς.

Έχοντας καταγραφεί ως ένας από τους νεότερους ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί κάθε γωνιά του πλανήτη, η νεαρή δημιουργός περιεχομένου αξιολόγησε και τα 44 κράτη της γηραιάς ηπείρου, καταλήγοντας σε εκείνα που της άφησαν τις χειρότερες αναμνήσεις.

Οι μεγάλες αδυναμίες και οι απογοητεύσεις της Ευρώπης

Μιλώντας στο περιοδικό Express, η Lexie Limitless εξήγησε ότι οι προσωπικές της επιλογές βασίστηκαν αποκλειστικά στις εμπειρίες που βίωσε σε κάθε τόπο. Στην κορυφή των προτιμήσεών της τοποθέτησε τη Σλοβενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με επίκεντρο το Μόσταρ, καθώς και την Τσεχία για την ομορφιά του Τσέσκι Κρούμλοβ.

Στον αντίποδα, η 21χρονη YouTuber κατέταξε τη Λευκορωσία, τη Σλοβακία, τη Μολδαβία και τη Βουλγαρία ως τους λιγότερο αγαπημένους της προορισμούς, καθώς δεν κατάφερε να αναπτύξει κανέναν ουσιαστικό δεσμό μαζί τους. «Αυτά τα τέσσερα κράτη δεν κατάφεραν να μου αφήσουν την ίδια θετική εντύπωση σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Τα δύο κύρια προβλήματα που συνάντησε σε αυτές τις 4 χώρες

Η Lexie έσπευσε να διευκρινίσει ότι η εμπειρία του ταξιδιώτη είναι πάντα υποκειμενική και οι δικές της δυσκολίες δεν σημαίνει ότι θα επηρεάσουν με τον ίδιο τρόπο κάθε επισκέπτη. Σημείωσε ότι το βασικότερο πρόβλημα που συνάντησε στους τέσσερις αυτούς προορισμούς ήταν η δυσκολία στην επικοινωνία και η έλλειψη ουσιαστικής αλληλεπίδρασης με την τοπική κουλτούρα και τους κατοίκους, καθώς δεν είχε κάποιες προηγούμενες επαφές στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παράλληλα, η απουσία βαθιάς πολιτισμικής ενσωμάτωσης λειτούργησε αρνητικά για την ίδια. Η YouTuber τόνισε ότι αποφεύγει να συγκρίνει τις χώρες με βάση τις γεωγραφικές τους διαφορές ή το φυσικό τους περιβάλλον, ωστόσο παραδέχθηκε ανοιχτά ότι δεν θα προγραμμάτιζε ξανά ταξίδι σε αυτούς τους προορισμούς χωρίς να υπάρχει κάποιος εξαιρετικά σοβαρός λόγος.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ