Επιστήμονες προειδοποιούν: Η ηλικία που παίρνεις βάρος μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία σου

Μελέτη σε περισσότερους από 600.000 ανθρώπους δείχνει ότι η αύξηση βάρους στην αρχή της ενήλικης ζωής συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Η ηλικία στην οποία ένας άνθρωπος αρχίζει να παίρνει βάρος δεν είναι μια απλή λεπτομέρεια. Σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας, οι αλλαγές στο βάρος από τα 17 έως τα 60 χρόνια μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία πολλά χρόνια αργότερα.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι και οι επιστήμονες εξέτασαν πώς η αύξηση βάρους σε διαφορετικές φάσεις της ενήλικης ζωής συνδέεται με τον κίνδυνο θανάτου από διάφορες ασθένειες. Το βασικό συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: όσο νωρίτερα εμφανίζεται η παχυσαρκία, τόσο μεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο κίνδυνος για σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία στο μέλλον.

Το βάρος στην αρχή της ενήλικης ζωής μετρά περισσότερο

Η παχυσαρκία είναι ήδη γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο για πολλές ασθένειες. Αυτό που έρχεται να προσθέσει η σουηδική μελέτη είναι ότι δεν έχει σημασία μόνο το πόσο βάρος παίρνει κάποιος, αλλά και το πότε το παίρνει. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση βάρους στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής φαίνεται να έχει πιο έντονη σύνδεση με τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σχέση με την αύξηση βάρους σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η Tanja Stocks, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Lund και μία από τις υπεύθυνες της μελέτης, τόνισε ότι το πιο σταθερό εύρημα είναι πως η αύξηση βάρους σε νεαρότερη ηλικία συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου αργότερα στη ζωή, σε σύγκριση με ανθρώπους που πήραν λιγότερο βάρος.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν ως προς το βάρος τους έως και τρεις φορές μέσα στα χρόνια. Κατά την περίοδο που εξετάστηκε, πέθαναν 86.673 άνδρες και 29.076 γυναίκες. Οι ερευνητές ανέλυσαν πώς άλλαζε το βάρος των ανθρώπων από τα 17 έως τα 60 τους χρόνια και στη συνέχεια συνέδεσαν αυτά τα δεδομένα με τον γενικό κίνδυνο θανάτου, αλλά και με θανάτους από ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Κατά μέσο όρο, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έπαιρναν περίπου 0,4 κιλά τον χρόνο. Όμως δεν είχαν όλοι την ίδια πορεία. Όσοι αύξησαν το βάρος τους πιο γρήγορα κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, με την πιο ανησυχητική εικόνα να καταγράφεται σε όσους ανέπτυξαν παχυσαρκία μεταξύ 17 και 29 ετών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι άνθρωποι των οποίων η παχυσαρκία ξεκίνησε σε αυτή τη νεαρή ηλικία είχαν περίπου 70% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε σχέση με εκείνους που δεν εμφάνισαν παχυσαρκία πριν από τα 60 τους χρόνια. Με απλά λόγια, το σώμα φαίνεται να «κουβαλά» για δεκαετίες το βάρος αυτής της πρώιμης αύξησης.

Η μελέτη δεν δείχνει απλώς ότι το βάρος επηρεάζει την υγεία. Δείχνει ότι οι πρώτες δεκαετίες της ενήλικης ζωής είναι κρίσιμες. Η πρόληψη της παχυσαρκίας στα 20 και στα 30 δεν αφορά μόνο την εικόνα ή τη φυσική κατάσταση της στιγμής, αλλά μπορεί να συνδέεται με τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών πολύ αργότερα.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι ότι η διατήρηση ενός υγιούς βάρους από νωρίς μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη υγεία. Και εδώ το μήνυμα δεν είναι ο πανικός, ούτε η εμμονή με τη ζυγαριά. Είναι ότι η σταδιακή αύξηση βάρους, όταν ξεκινά από πολύ νωρίς και συνεχίζεται για χρόνια, μπορεί να γίνει ένας παράγοντας κινδύνου που δεν φαίνεται άμεσα, αλλά αφήνει αποτύπωμα στο σώμα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ