Χανταϊός: Πόσο ασφαλή είναι τα κρουαζιερόπλοια - Από το πλοίο καραντίνα Diamond Princess στο Hondius

Η εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, προκάλεσε έντονη ανησυχία και έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την υγειονομική ασφάλεια στη θάλασσα.

Η υγιεινή των κρουαζιερόπλοιων ενδέχεται να τεθεί υπό εξονυχιστικό έλεγχο μετά το ξέσπασμα του χανταϊού σε ένα πλοίο που ειδικεύεται στους πόλους, οι ειδικοί της ταξιδιωτικής βιομηχανίας ωστόσο υπογραμμίζουν ότι τέτοια φαινόμενα αποτελούν σπάνιες εξαιρέσεις και όχι τον κανόνα για τον κλάδο της κρουαζιέρας.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλοίο MV Hondius της Oceanwide Expeditions , το οποίο ξεκίνησε ένα απομακρυσμένο ταξίδι από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακρωτήριο την 1η Απριλίου, μεταφέροντας 147 επιβάτες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί συνολικά 11 κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο και εννέα επιβεβαιώθηκαν ως στέλεχος των Άνδεων.

