Δημοφιλές νησί επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση αλκοόλ και οι τουρίστες είναι εξοργισμένοι

Η απαγόρευση αλκοόλ στις Μπαχάμες τίθεται σε ισχύ σε μια σημαντική περίοδο για το νησί.

Ένα απρόσμενο «εμπάργκο» στο αλκοόλ στις Μπαχάμες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι βλέπουν τις διακοπές τους στην Καραϊβική να αλλάζουν χαρακτήρα.

Το μέτρο αφορά όλους τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών κρουαζιερόπλοιων, οι οποίοι δεν θα μπορούν να αγοράσουν αλκοολούχα ποτά μόλις πατήσουν το πόδι τους στην ξηρά.

Ο λόγος πίσω από την ποτοαπαγόρευση: Αντιδράνε έντονα οι τουριστές

Η αιτία πίσω από αυτή την απόφαση είναι οι γενικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα στις 12 Μαΐου. Η κυβέρνηση των Μπαχαμών, ακολουθώντας τη νομοθεσία περί εθνικής ασφάλειας, απαγορεύει τη διάθεση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Η απαγόρευση καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών νησιών και των τουριστικών θερέτρων.

Η Royal Caribbean ενημέρωσε τους επιβάτες της με επιστολή, διευκρινίζοντας ότι παρά τις προσπάθειες για εξαίρεση των τουριστικών ζωνών, ο περιορισμός ισχύει πανεθνικά.

Η είδηση προκάλεσε την οργή πολλών ταξιδιωτών, ειδικά εκείνων που είχαν προγραμματίσει επετείους ή γιορτές. «Αν το γνωρίζαμε, θα είχαμε επιλέξει διαφορετικό δρομολόγιο», έγραψε μια επιβάτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμαρτυρόμενη για την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής.

Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι οφείλει να σεβαστεί και να συμμορφωθεί με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας που την φιλοξενεί.

Η μοναδική εναλλακτική για τους «διψασμένους»

Παρά την απαγόρευση στη στεριά, υπάρχει ένα «παράθυρο» για όσους δεν θέλουν να αποχωριστούν το ποτό τους. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις σε έδαφος των Μπαχαμών.

Αυτό σημαίνει ότι οι τουρίστες δεν μπορούν να αγοράσουν αλκοόλ σε μπαρ, εστιατόρια ή ιδιωτικές παραλίες των νησιών, αλλά μπορούν να συνεχίσουν να καταναλώνουν αλκοόλ κανονικά πάνω στα κρουαζιερόπλοια, καθώς εκεί ισχύει το καθεστώς της εταιρείας και όχι η εγχώρια εκλογική νομοθεσία.