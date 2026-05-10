«Horòs»: Μια μουσική, ένας Χορός

Το ντεμπούτο άλμπουμ (από Sound Effect Records) των Acid Plato είναι εμπνευσμένο από την αρχαία τραγωδία του Αισχύλου «Προμηθέας Δεσμώτης».

Ο λόγος δεν έχει χρόνο και χώρο, είναι το «σώμα» του χρόνου και του χώρου. Υπάρχει πριν από εμάς και συνεχίζει μετά από εμάς. Το ενδιάμεσο στάδιο είναι η διαδικασία μάθησης του ανθρώπου. Και αυτός, ο άνθρωπος, που τίποτα δεν ξέρει και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δεμένος είναι στην άγνοια, τη ματαιοδοξία, την αλαζονεία του. Γι’ αυτό και τιμωρείται με τη διαρκή υπενθύμιση της θνητότητάς του, της αδυναμίας του, της υποταγής του στο αναπόφευκτο τέλος. Ο λόγος, όμως, έχει κίνηση, φλέβες και πολλά πρόσωπα. Κάθε τόπος, κάθε εποχή, είναι το βουνό που αυτός ανεβαίνει για να πάρει τον πάγο από το φεγγάρι και τη φωτιά από τον ήλιο.

Ο άνθρωπος γίνεται το σιωπηλό δοχείο που μπορεί και συνομιλεί με την άχραντη μορφή μέσω της μουσικής. Από εκεί ξεκινούν τα ανθρώπινα λόγια που γράφονται με τα μάτια και συγκρατούνται με την ακοή. Αυτοί που βλέπουν πέρα από τον άνθρωπο πιάνουν το μοιραίο νήμα και συνθέτουν τραγωδίες, κωμωδίες, αθέατες καταστάσεις που λένε και δείχνουν ποιοι είμαστε. Δοξασμένοι και ατιμασμένοι, παγιδευμένοι στον αιώνιο δυϊσμό μας, στην ταπεινότητα και στην ασέβειά μας. Ο κόσμος γίνεται η σκηνή μας και οι αρχαίες τραγωδίες/κωμωδίες τα λόγια που διαρκώς μαθαίνουμε. Και ανάμεσα τους ο πολύτιμος Χορός και ο «Horòs» (από Sound Effect Records) των Acid Plato.

Ο «Horòs» γίνεταοι Χορός!



Το πρώτο άλμπουμ των Acid Plato είναι μια φιλόδοξη, αληθινά εμπνευσμένη, προσπάθεια να ενωθεί ο λόγος της αρχαίας τραγωδίας/κωμωδίας με αυτόν (τον λόγο) που θέλει να ξαναβρεί την ταυτότητά του. Γι’ αυτό και ο «Horòs» λειτουργεί ως… Χορός! Η ομάδα των ερμηνευτών που σχολιάζει τη δράση με συλλογική φωνή, είναι εδώ! Και αν είναι δύο, ο Δημήτρης Αποστολίδης και ο Γιώργος Σεχλιδης, γνωστοί από τους Dead Ends, η δημιουργία τους λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, τόσο σε μορφή όσο και σε πρόσωπα. Τραγούδι, χορός, απαγγελία και μια μυσταγωγία που διατρέχει τους αιώνες και φτάνει σε αυτόν που ζούμε τώρα. Παιδιά του Απόλλωνα και του Διονύσου, καλλιτέχνες που ακούνε τον λόγο της μουσικής και του Αισχύλου…

Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από την αρχαία τραγωδία «Προμηθέας Δεσμώτης» και οι Acid Plato ακολουθούν τον χθόνιο, απόλυτα γήινο και ιερό λόγο του μεγάλου τραγωδού. Η επιβλητική ατμόσφαιρα του έργου και το συμβολικό, διαχρονικό μήνυμά του περνάνε και προσαρμόζονται στην ιστορία που αφηγούνται οι δύο καλλιτέχνες. Ο αισχύλειος (sic) λόγος είναι το σύννεφο που μένει σταθερό και παντοτινό και ο «Horòs» η σεπτή επίκληση στη σοφία του.

Psychedelic, progressive, space rock και folk μονοπάτια



Το άλμπουμ αποτελείται από 22 κομμάτια, κινείται σε psychedelic, progressive, space rock και folk μονοπάτια και δανείζεται χωρία, πρόσωπα και καταστάσεις του πρωτότυπου έργου, περιγράφοντας μία παράλληλη σουρεαλιστική ιστορία. Το «Horòs» αποτέλεσε τον «οδηγό» της της ομώνυμης θεατρικής παράστασης σε 3 πράξεις, που ανέβηκε στις 22-23 Απριλίου στο θέατρο Nous Creative Space.

Οι δημιουργοί του άλμπουμ σημειώνουν πως ο «Horòs» είναι μια ευθεία αναμέτρηση με την εξουσία και τους τρόπους που χρησιμοποιεί για να πετύχει τους στόχους της. Με τις πράξεις μας μπορούμε είτε να συμμετέχουμε στην διαφθορά των "Δώρων" του Προμηθέα, είτε να ανάψουμε την εσωτερική μας σπίθα και να φωτίσουμε τον δρόμο μας προς την γνώση και την χρήση της για καλούς και δίκαιους σκοπούς.

Αυτή η αληθινά ξεχωριστή δουλειά, κυκλοφορεί σε 2 deluxe εκδόσεις διπλού βινυλίου με ένθετο εικονογραφημένο booklet, κλασικό μαύρο και, πολύ περιορισμένο, δίχρωμο μπλε βινύλιο, από την Sound Effect Records!

«Horòs»

Συντελεστές:

Σύνθεση-Ερμηνεία: Acid Plato (Δημήτρης Αποστολίδης - Γιώργος Σεχλίδης)

Στίχοι: Δημήτρης Αποστολίδης

Παραγωγή - Ηχολήψια: Δημήτρης Κοντονίκας

Mastering: Κώστας Έκελον

Voice actor: Μαρίνα Τσελεπή

Εκφωνητής Ειδήσεων στο "Hermes (Media)": Kevin Davis.

