Ραμμένος Άσσος: Κερδίζει τη ραπ παρτίδα

Ο ράπερ που «ράβει» λέξεις, ιστορίες, ήχους και κάνει τη ραπ εμπειρία ρούχο ιδανικό, μοναδικό. Μόνο σεβασμό για τον Ραμμένο Άσσο.

Το κομμάτι έπρεπε να γραφτεί εδώ και πολύ καιρό. Αλλά, ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει… Και ενώ το ράψιμο δημιουργούσε, το απρόσμενο, η ρουτίνα, οι υποχρεώσεις, ξήλωναν τις άτακτες σκέψεις. Το πρόσωπο, ο καλλιτέχνης, επέμενε και δεν έφευγε από το μυαλό και από την «υποχρέωση» να τον βάλω σε λόγια στο χαρτί. Αλλά, οι τυχαίες και μη ανακαλύψεις έδιναν αφορμή για άμεσα κείμενα και αυτό που φτιαχνόταν αποθηκευόταν σε μια γωνιά του μυαλού. Δελτία Τύπου, προτάσεις για συνεντεύξεις, βιβλία, special, άλλα μουσικά σχήματα και αυτός να ράβει και να ξηλώνει τα ψεύτικα και τα επιφανειακά.

Ο τύπος αυτός είχε κερδίσει τη θέση του εδώ και φυσικά έχει κατακτήσει τον χώρο του στη ραπ σκηνή. Το αποτύπωμά του δεν είναι γραμμένο, αλλά ραμμένο. Κι αν θέλει κάποιος να τον αμφισβητήσει, να πει ότι πάλι για ράπερ θα διαβάσουμε, μίλα για τη ζωή, τότε θα βγει ο άσσος και η παρτίδα θα λήξει. Skills, γνήσιο attitude, γερά «πατήματα», free style μαγκιά και ευαισθησία που μόνο όσοι σέβονται τον δρόμο και τον κόσμο έχουν. Λοιπόν, το ράβε ξήλωνε έγινε ράψε, ράψε, ράψε και κάψε όσα σου λένε πάψε! Γυρίστε τα καπέλα ανάποδα, νιώστε το μπιτ και δώστε τον σεβασμό σας στον Ραμμένο Άσσο.

Αυτό το κρίσιμο swagger



Ο Ραμμένος Άσσος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με μία λέξη, μία έννοια, μια σημασία που είναι η βάση του ραπ παιχνιδιού. Σας τη δίνω στα αγγλικά και μετά έρχεται η επεξήγηση, το ράβε-ξήλωνε… Λοιπόν, αυτό το αλάνι έχει κατακτήσει την ιδέα του swagger. Τον ακούς να ραπάρει και «βλέπεις» έναν τύπο πάνω στη σκηνή που τίποτα δεν μπορεί να το νικήσει. Το να κάνεις ραπ σημαίνει να έχεις κρυμμένο τον φόβο και μπροστά το θάρρος και το θράσος. Η ισορροπία σε όλο αυτό δίνει τη θεμελιώδη έννοια που αναφέραμε. Ε, όταν δέχεσαι την ερμηνεία, την αφήγησή του εν λόγω μάγκα, καταλήγεις στο κρίσιμο swagger.

O Ραμμένος Άσσος μπαίνει μέσα στις αναπνοές και στις παύσεις των κομματιών για να πάρει και να δώσει δύναμη, ώθηση στη ραπ στάση, εξιστόρηση. Οι λέξεις που βάζει για να φτιάξεις τους στίχους, «τρέχουν» την ιστορία που θέλει να πει και με τα σκρατς του dj συλλαμβάνει τη γεμάτη σιγουριά και αυτοπεποίθηση κίνηση των σκέψεων και των συναισθημάτων. Το «πάτημά» του στο μπιτ άλλοτε ανάλαφρο και άλλοτε στιβαρό. Κάθε ραπ ιστορία είναι καλά δομημένη και η φωνή του, η τεχνική του, ξέρει να παραδίδει τις ρίμες και να ελέγχει το flow. Ράβε-ξήλωνε φτιάξε αληθινές ραπ εικόνες.

Συγκροτημένος, ώριμος, συνειδητοποιημένος



Ο Ραμμένος Άσσος έχει κλείσει δέκα χρόνια στη ραπ και πλέον έχει φτιάξει το δικό του ύφος. Ηχόχρωμα, delivery, παραγωγές που άλλοτε είναι φτιαγμένες για battle και άλλοτε σε αγγίζουν με το νοσταλγικό, μελωδικό, λυρικό τους ύφος, δυνατά flow και στιγμές που τα λόγια βγαίνουν με μια ανάσα. Αυτός ο τύπος είναι συγκροτημένος, ώριμος, συνειδητοποιημένος σε αυτό που κάνει και με στιχουργικό πεδίο που συνομιλεί ουσιαστικά με την κοινωνία. Η παραγωγική του δραστηριότητα είναι πυκνή και εξελίσσεται σταθερά, όχι βεβιασμένα. Το συναίσθημα γίνεται δύναμη και η αφήγηση ενώνει υπαρξιακή ανησυχία με κοινωνικό προβληματισμό. Ο Ραμμένος Άσσος έχει αξιόλογη ικανότητα στον στίχο και αξιοποιεί πολύ καλά τις προσεγμένες μουσικές παραγωγές. Δεν κάνει επίδειξη, δεν εκβιάζει καταστάσεις και με τη ραπ έκφρασή του αναδεικνύει τις αφηγήσεις, τις ιστορίες του.

