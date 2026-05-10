Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Φερόμενος δράστης και θύμα είχαν δώσει ραντεβού

Ταυτοποιήθηκε αλλά διαφεύγει ο 31χρονος που πυροβόλησε δύο φορές τον 34χρονο. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τράυματα στα πόδια.

Ανατροπή δεδομένων με τους πυροβολισμούς το πρώι της Κυριακής στην Κυψέλη. Όπως προκύπτει ο φερόμενος δράστης και το θύμα, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, δεν διαπληκτίστηκαν τυχαία στον δρόμο, αλλά είχαν δώσει ραντεβού ώστε να λύσουν οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη. Ο 31χρονος που διέφυγε από το σημείο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

