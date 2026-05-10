Η Ριάνα αποκάλυψε το νέο της τατουάζ: Η ζωγραφιά των παιδιών της που θα έχει πάντα μαζί της

Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε να «χτυπήσει» στο πόδι της ζωγραφιές που δημιούργησαν τα παιδιά της, λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο Met Gala 2026.

Η Ριάνα δεν σταματά να μετατρέπει την προσωπική της ζωή σε πηγή έμπνευσης, ακόμη και μέσα από τα τατουάζ της. Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας αποκάλυψε πρόσφατα ένα νέο τατουάζ με ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς το σχέδιο δημιουργήθηκε από τα ίδια της τα παιδιά.

Την αποκάλυψη έκανε ο γνωστός tattoo artist Keith McCurdy, περισσότερο γνωστός ως Bang Bang, μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από τη διαδικασία, δείχνοντας τη Ριάνα να κάνει το νέο της tattoo στο πόδι, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως το σχέδιο βασίστηκε σε παιδικές ζωγραφιές των παιδιών της.

