Από το «123456» στα Passphrases: Ο οδηγός για να δημιουργήσετε έναν «άσπαστο» κωδικό πρόσβασης

Τα Passphrases κάνουν την εμφάνισή τους στην τεχνολογική ζωή μας, θέλοντας να μας προστατέψουν από τυχόν χακαρίσματα κωδικών πρόσβασης και λογαριασμών.

Καθώς η καθημερινότητά μας μεταφέρεται στο διαδίκτυο, η ανάγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται επιτακτική. Παρά τις επενδύσεις των πλατφορμών στην ασφάλεια, ο πιο αδύναμος κρίκος παραμένει ο χρήστης και οι επιλογές του στους κωδικούς πρόσβασης.

Η λογική πίσω από τη χρησιμοποίηση των κωδικών πρόσβασης

Παρά τις προειδοποιήσεις, εκατομμύρια χρήστες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν προβλέψιμους συνδυασμούς όπως «123456», λέξεις-κλειδιά ή ημερομηνίες γέννησης. Τέτοιοι κωδικοί μπορούν να «σπάσουν» από αυτοματοποιημένα εργαλεία μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο σφάλμα είναι η επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή ο ίδιος κωδικός να μπαίνει σε email, social media και e-banking και δημιουργεί ένα επικίνδυνο φαινόμενο ντόμινο, καθώς αν παραβιαστεί ένας λογαριασμός, εκτίθενται όλοι.

Η λογική του «άσπαστου» κωδικού: Τα Passphrases

Οι ειδικοί πλέον προκρίνουν τα passphrases (φράσεις πρόσβασης) αντί για απλούς κωδικούς. Ένας μεγάλος κωδικός βασισμένος σε μια φράση είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από έναν σύντομο και «πολύπλοκο».

Δημιουργία συνδυασμών λέξεων που έχουν νόημα μόνο για εσάς, εμπλουτισμένοι με σύμβολα και αριθμούς και, όπως προαναφέραμε, χρήση διαφορετικών κωδικών πρόσβασης για κάθε υπηρεσία ως βασική προϋπόθεση ασφάλειας.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Για να ενισχύσετε τη θωράκισή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω πρακτικές:

Ενεργοποίηση 2FA: Η διπλή επιβεβαίωση (μέσω SMS ή εφαρμογής) είναι το πιο κρίσιμο βήμα. Ακόμα και αν κάποιος κλέψει τον κωδικό σας, δεν θα μπορεί να εισέλθει χωρίς τον δεύτερο παράγοντα Προσοχή στο Phishing: Οι επιθέσεις μέσω παραπλανητικών email γίνονται όλο και πιο πειστικές. Μην κλικάρετε σε ύποπτους συνδέσμους που ζητούν τα στοιχεία σας Αλλαγή και Αποθήκευση: Αλλάζετε περιοδικά τους κωδικούς σας και αποφύγετε να τους σημειώνετε σε εμφανή σημεία ή απλά αρχεία στο κινητό σας

