Πώς ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να αυξήσει τα ΣΜΝ στη Βρετανία;

Γιατί ο αποκλεισμός των καυσίμων απειλεί να εκτινάξει τις τιμές των προφυλακτικών και τα ποσοστά των ΣΜΝ;

Οι συνεχιζόμενες εντάσεις με το Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ δεν επηρεάζουν μόνο τις τιμές της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, αλλά ενδέχεται να έχουν μια απρόσμενη επίπτωση στη δημόσια υγεία της Βρετανίας και την αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ).

Η σύνδεση των καυσίμων με τα ΣΜΝ

Αν και η έλλειψη φυσικού αερίου και καυσίμων τζετ φαίνεται άσχετη με την αντισύλληψη, η σύνδεση βρίσκεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η μαλαισιανή εταιρεία Karex, η οποία παράγει προφυλακτικά για κολοσσούς όπως η Durex, η Trojan αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας (NHS), ανακοίνωσε ότι η διακοπή στην προμήθεια πλαστικών και άλλων υλικών προκαλεί κατακόρυφη άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με αναφορές του CNN, ο αποκλεισμός στο Στενό του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε:

20-30% αύξηση στο κόστος συσκευασίας

30% αύξηση στην τιμή του λάτεξ

25% αύξηση στα λιπαντικά

100% αύξηση στο νιτρίλιο (υλικό για προφυλακτικά χωρίς λάτεξ)

Το κόστος ως εμπόδιο στην ασφαλή επαφή

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αύξηση της τιμής, που μπορεί να οδηγήσει ένα πακέτο των 10 λιρών να κοστίζει σύντομα 13 λίρες, θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας, ειδικά για τους νέους και τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα.

«Όταν η αντισύλληψη γίνεται λιγότερο προσβάσιμη, έστω και με ανεπαίσθητους τρόπους, η συμπεριφορά αλλάζει», εξήγησε στη Metro η Dr. Nikki Ramskill. Η ίδια σημειώνει ότι η χρήση προφυλακτικού στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ήδη ασυνεπής, και μια περαιτέρω αύξηση του κόστους θα μπορούσε να ωθήσει περισσότερους ανθρώπους να ρισκάρουν την επαφή χωρίς προστασία.

