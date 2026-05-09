Πώς η αδιαφορία για τα ηλικιακά «πρέπει» θα σας χαρίσει χρόνια ζωής

Έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γήρανση επηρεάζει όχι μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πόσο ζούμε.

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός - όμως η σημασία που της αποδίδουμε είναι βαθιά κοινωνική και προσωπική. Από μικροί μαθαίνουμε τι «πρέπει» και τι «δεν πρέπει» να κάνουμε σε κάθε φάση της ζωής μας. Τι συμβαίνει, όμως, όταν αυτές οι αντιλήψεις δεν είναι απλώς περιοριστικές, αλλά επηρεάζουν ακόμη και την υγεία και τη μακροζωία μας; Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει κάτι εντυπωσιακό: ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γήρανση μπορεί να καθορίσει τόσο την ποιότητα όσο και τη διάρκεια της ζωής μας.

Οι διακρίσεις λόγω ηλικίας μπορούν να επηρεάσουν ανθρώπους κάθε ηλικίας, πλήττουν όμως κυρίως τους μεγαλύτερους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας στους τρεις δηλώνει ότι έχει βιώσει ηλικιακές διακρίσεις, ενώ στις ΗΠΑ σχεδόν όλοι οι ενήλικες άνω των 50 ετών αναφέρουν καθημερινές εμπειρίες ηλικιακού ρατσισμού. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα στερεότυπα δεν καλλιεργούνται μόνο από τους άλλους, αλλά και από εμάς τους ίδιους.

