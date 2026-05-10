Από εδώ ξεκίνησε ο χανταϊός: Αυτό είναι το «σημείο μηδέν» που έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό

Το Hondius φαίνεται πως αποτελεί το όχημα διασποράς του χανταϊού στον κόσμο.

Το επίκεντρο του φονικού ιού που μεταδίδεται από αρουραίους και στοίχισε τη ζωή σε τρεις επιβάτες κρουαζιερόπλοιου βρίσκεται «σχεδόν σίγουρα» 1.500 μίλια βορειότερα από το σημείο όπου πιστεύουν οι Αργεντινοί ερευνητές ότι ξεκίνησε, αποκαλύπτει η Mail on Sunday.

Επίσημες αναφορές υποστήριζαν ότι το θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού– η μοναδική παραλλαγή που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο – προήλθε από μια τεράστια χωματερή και περιοχή παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια, στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής.

