Και νοροϊός εμφανίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο μετά τον χανταϊό, καθώς βρέθηκαν θετικά πάνω από 100 άτομα στην Καραϊβική.

Ενώ ο χανταϊός μονοπωλεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, μια άλλη επιδημία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καραϊβική, καθώς ο νοροϊός «χτύπησε» το κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess προκαλώντας γαστρεντερικά συμπτώματα σε δεκάδες επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το ξέσπασμα αναφέρθηκε την Πέμπτη (7/5) και τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι έχουν νοσήσει 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος με κύρια συμπτώματα τη διάρροια και τον έμετο. Ευτυχώς δεν έχει καταγραφεί κάποιος θάνατος, σε αντίθεση με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου ο χανταϊός στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα.

Η πορεία του πλοίου και τα δεδομένα της επιδημίας

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος, πλέει αυτή τη στιγμή στον βορειοδυτικό Ατλαντικό με προορισμό τη Δομινικανή Δημοκρατία και αναμένεται να δέσει στη Φλόριντα στις 11 Μαΐου.

Σε ανακοίνωσή της, η Princess Cruises επιβεβαίωσε ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων εμφάνισε ήπια γαστρεντερική ασθένεια και εξήγησε ότι το πλήρωμα προχώρησε άμεσα σε απομόνωση των ασθενών, εντατικοποίηση του καθαρισμού και απολύμανση όλων των κοινόχρηστων χώρων, ενώ παράλληλα συλλέχθηκαν δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις. Με την άφιξη στο Port Canaveral, το Caribbean Princess θα υποβληθεί σε ολοκληρωμένη απολύμανση πριν ξεκινήσει το επόμενο ταξίδι του.

Νοροϊός vs Χανταϊός: Ποιος είναι πιο επικίνδυνος;

Ο νοροϊός είναι εξαιρετικά συνηθισμένος σε κλειστούς χώρους όπως τα πλοία λόγω της υψηλής μεταδοτικότητάς του και οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν σχετίζεται με την τρέχουσα έξαρση του χανταϊού στο MV Hondius, όπου έχουν επιβεβαιωθεί έξι κρούσματα και τρεις θάνατοι.

Αυτό είναι το τέταρτο ξέσπασμα γαστρεντερικής ασθένειας που αναφέρεται σε κρουαζιερόπλοιο μέχρι τη φετινή χρονιά (2026), σύμφωνα με το CDC.

