Ο Σταύρος Τσώχος έφερε το «VAR» στην Ελλάδα από τις αρχές του '90

Το «Αθλητικό Πανόραμα» είχε τεχνολογία που έμοιαζε εξωγήινη για την ελληνική TV των 90s.

Θλίψη σκόρπισε στον αθλητικό (και όχι μόνο) κόσμο, η είδηση του θανάτου του γνωστού αθλητικογράφου Σταύρου Τσώχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης σε ηλικία 89 ετών.

Για όλους εκείνους, μάλιστα, που είτε κοντεύουν είτε έχουν ξεπεράσει τα δεύτερά τους -άντα, η φυσιογνωμία του Σταύρου Τσώχου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα πρώιμα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης. Την εποχή, δηλαδή, που τα συνδρομητικά κανάλια δεν μονοπωλούσαν τα αθλητικά δρώμενα και τα τελευταία μπορούσαν να τα απολαύσουν άπαντες, με ορισμένες δε από τις τότε αθλητικές εκπομπές να παραμένουν -δεκαετίες μετά- σφηνωμένες στην συλλογική μας μνήμη.

Μία από αυτές ήταν και το Αθλητικό Πανόραμα...

Πόσο μπροστά από την εποχή του;

Η εκπομπή που έκανε ντεμπούτο στον ΑΝΤ1 το 1990 και μας κρατούσε μπροστά από τις χοντροκομμένες τηλεοράσεις μας τις Κυριακές, μάς «σέρβιρε» την αθλητική επικαιρότητα από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο, με τρόπο σφαιρικό και αν μη τι άλλο πρωτότυπο για την εποχή του.

Αν ανατρέξει κανείς σε βίντεο της εκπομπής που σώθηκαν από το ΥouTube, την σύγχρονη Κιβωτό της μνήμης, θα εντοπίσει μέσα στην ποδοσφαιρική καλτίλα που πλειοψηφούσε στον χρόνο της εκπομπής, ψήγματα από το ποδοσφαιρικό μέλλον.

Ένα από αυτά, για όσους διαθέτουν ισχυρή μνήμη, ήταν οι κάρτες οι οποίες εμφανίζονταν στα στιγμιότυπα με τις καλύτερες φάσεις των ποδοσφαιρικών αγώνων της Α' Εθνικής.

Με γραφικά που παραπέμπουν σε... Αtari, οι κάρτες αυτές παρουσίαζαν βασικές πληροφορίες, όπως η απόσταση της μπάλας από το τέρμα σε εκτέλεση φάουλ ή η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η μπάλα. Βασικές μεν, καθόλου αυτονόητες δε, για την εποχή που μιλάμε. Τα μάτια μας, μπορεί σήμερα να έχουν συνηθίσει στις τεχνολογικές υπερβολές των επιμέρους αθλητικών εκπομπών, αλλά μια τέτοια κάρτα στις αρχές της δεκαετίας του '90, μπορούσε να κρατήσει χιλιάδες στόματα τηλεθεατών ανοιχτά για μπόλικα δευτερόλεπτα. Και το έκανε.

Απολαύστε:

Τα παραπάνω, δεν ήταν η μοναδική καινοτομία της εκπομπής του Σταύρου Τσώχου. Δυστυχώς η τεχνολογική Κιβωτός που προαναφέραμε, δεν είχε χώρο για ανάλογα βίντεο που να οπτικοποιούν τη μνήμη, αλλά πολλοί από εσάς σίγουρα θα θυμάστε πως το Αθλητικό Πανόραμα, λειτούργησε -τρόπον τινά- ως προπομπός του VAR.

Αναφερόμαστε, φυσικά, στις πρωτοπόρες για την εποχή γραμμές του οφσάιντ οι οποίες τοποθετούνταν στις επίμαχες φάσεις της εκπομπής. Εκεί όπου η οθόνη «πάγωνε», η γραμμή έμπαινε και τα συμπεράσματα έβγαιναν. Όχι αβίαστα, βεβαίως βεβαίως, καθώς η τεχνολογία της εποχής (μια κάποια γραμμή τοποθετημένη τσάτρα-πάτρα από μια κάποια κάμερα που κάλυπτε τον αγώνα), ήταν σε τόσο πρώιμο στάδιο που δεν μπορούσε να τα κοιτάξει κατάματα το μεγαθήριο που ακούει στην λέξη «προοπτική».

Κι αν οι γραμμές του οφσάιντ δεν διασώθηκαν στην άβυσσο του YouTube, πάντα θα υπάρχουν αυτά τα επτάλεπτα μονόπλανα με κεντραρισμένη τη μορφή του Σταύρου Τσώχου, να λειτουργούν ως ευχάριστη αναδρομή σε μια από τις πλέον συμπαθής φιγούρες της ελληνικής αθλητικογραφίας.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Τσώχος

Πριν βρεθεί στις εφημερίδες και στα τηλεοπτικά στούντιο, είχε ήδη ζήσει το ποδόσφαιρο μέσα από τα γήπεδα. Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακός, ενώ αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες της εποχής, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική του πορεία στις αρχές των 60s.

Η εμπειρία αυτή τον ακολούθησε και στη συνέχεια, όταν πέρασε στον χώρο της ενημέρωσης, σε μια εποχή όπου το αθλητικό ρεπορτάζ στηριζόταν περισσότερο στην προσωπική επαφή με τα γήπεδα, τα αποδυτήρια και τους ανθρώπους του αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του διαδρομής εργάστηκε σε εφημερίδες όπως η «Ημέρα», η «Ακρόπολη», «Τα Νέα» και το «Φως των Σπορ», ενώ είχε παρουσία και σε αθλητικά περιοδικά διαφορετικών εποχών.

Αργότερα πέρασε και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων, σε μια περίοδο όπου η τηλεοπτική κάλυψη του αθλητισμού στην Ελλάδα διαμορφωνόταν σταδιακά.

Συνεργάστηκε με την ΕΡΤ, το Mega Channel και τον ANT1, παραμένοντας ενεργός για δεκαετίες σε έναν χώρο που άλλαζε συνεχώς.

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο στη δημοσιογραφία, καθώς είχε περάσει και από το γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διατηρώντας στενή σχέση με το ποδόσφαιρο και εκτός μικροφώνου ή πένας.

Η πορεία του συνδέθηκε με διαφορετικές εποχές του ελληνικού αθλητισμού, από τα μεταπολεμικά γήπεδα μέχρι τη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα, αφήνοντας το δικό του στίγμα στον χώρο της αθλητικής ενημέρωσης.

