Απόδραση στον Αργοσαρωνικό: Το πιο εύκολο ταξίδι της άνοιξης ξεκινά από τον Πειραιά

Οι μέρες μεγαλώνουν, η θερμοκρασία ανεβαίνει και η σκέψη φεύγει, σχεδόν αυτόματα, προς τη θάλασσα.

Και κάπου εκεί έρχεται το γνώριμο δίλημμα: μια γρήγορη απόδραση ή το πρώτο «ζέσταμα» για τις καλοκαιρινές διακοπές;

Η απάντηση, τουλάχιστον για όσους θέλουν να φύγουν άμεσα χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση, βρίσκεται δίπλα μας. Με τη Hellenic Seaways και τα Aero Highspeed, τα κοντινά νησιά του Αργοσαρωνικού, γίνονται η ιδανική λύση για γρήγορα weekend και αυθόρμητες αποδράσεις - άνετα, γρήγορα και χωρίς προγραμματισμό εβδομάδων.

Το ταξίδι γίνεται μέρος της εμπειρίας

Με τη Hellenic Seaways, η μετάβαση στα νησιά δεν είναι απλώς μετακίνηση. Τα Aero Highspeed έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μετατρέποντας το ταξίδι σε μια γρήγορη, άνετη και σύγχρονη εμπειρία. Από τη στιγμή που θα επιβιβαστείς στον Πειραιά, το timing παύει να είναι εμπόδιο: μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκεσαι ήδη σε νησιωτικό mood.

Με συχνές αναχωρήσεις μέσα στη μέρα, η ευελιξία είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Μπορείς να οργανώσεις ακόμη και μια αυθόρμητη μονοήμερη εξόρμηση ή ένα χαλαρό weekend χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Κοντά… αλλά διαφορετικά

Οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν κάθε στιλ απόδρασης. Η Αίγινα παραμένει σταθερή αξία για κοντινές βόλτες, το Αγκίστρι για πιο χαλαρούς ρυθμούς, ενώ ο Πόρος συνδυάζει πράσινο και θάλασσα σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα.

Για όσους θέλουν κάτι πιο κοσμοπολίτικο, η Ύδρα και οι Σπέτσες προσφέρουν αυτή τη γνώριμη, ιδιαίτερη αισθητική, ενώ πιο «ήσυχες» επιλογές όπως η Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι δίνουν μια διαφορετική διάσταση στην έννοια της ανοιξιάτικης απόδρασης.

Η εμπειρία συνεχίζεται και εν πλω

Η σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία δεν σταματά στο δρομολόγιο. Η ψηφιακή μετάβαση κάνει πιο εύκολη από ποτέ την οργάνωση ενός ταξιδιού. Μέσα από το mobile app seamore, ο επιβάτης μπορεί να διαχειριστεί κρατήσεις, να αποθηκεύσει στοιχεία ταξιδιού και να έχει πλήρη εικόνα των μετακινήσεών του, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας.

O προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σου λύσουν τα χέρια!

Τι σου προσφέρει το νέο app; Κάνει το ταξίδι σου πιο απλό από ποτέ!

Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!

Βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, τα προηγούμενα και τα επόμενα!

Βρίσκεις πληροφορίες για όλους μας τους προορισμούς, προτάσεις για ταξίδια και τις διαθέσιμες εκπτώσεις.

Κάνεις εύκολα το web check in σου!

Κι αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου.

Κατέβασέ το τώρα από Google Play & App Store

Ταυτόχρονα, η δωρεάν Wi-Fi και το διαδραστικό portal @sea, ο χρόνος στο πλοίο αξιοποιείται διαφορετικά: από ενημέρωση και ψυχαγωγία μέχρι οργάνωση δραστηριοτήτων στον προορισμό.

Προσιτές επιλογές για όλους

Η προσβασιμότητα αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της εμπειρίας. Με εκπτώσεις που καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες επιβατών και επιπλέον οφέλη για οικογένειες, φοιτητές ή συχνούς ταξιδιώτες, η μετακίνηση στα νησιά γίνεται πιο εύκολη και οικονομικά, ενώ η δυνατότητα του δωρεάν Wifi, κάνει την εμπειρία του ταξιδιού εύκολη και βολική.

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη λογική, δίνοντας τη δυνατότητα για εκπτώσεις και προνόμια όχι μόνο στα ακτοπλοϊκά ταξίδια αλλά και σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργατών. Πιο συγκεκριμένα με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Seasmiles:

Απόκτησε ΔΩΡΕΑΝ ή με έκπτωση εισιτήρια , εξαργυρώνοντας seasmiles

, εξαργυρώνοντας seasmiles Κέρδισε έως -30% σε εισιτήρια

Επωφελήσου από έως -35% σε 350+ συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

Ένα δίκτυο που ενώνει προορισμούς

Ως μέλος της Attica Group, η Hellenic Seaways αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ακτοπλοϊκού δικτύου που εξυπηρετεί δεκάδες προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με σύγχρονο στόλο και καθημερινή παρουσία σε βασικές γραμμές, η εταιρεία διαμορφώνει ένα σταθερό πλαίσιο μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σε μια περίοδο όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος και η ανάγκη για «διάλειμμα» όλο και μεγαλύτερη, οι κοντινοί προορισμοί αποκτούν νέα αξία. Δεν απαιτούν προγραμματισμό εβδομάδων, ούτε μεγάλες μετακινήσεις.

Γιατί τελικά, η απόδραση δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εικόνες, ρυθμούς και στιγμές που σε βγάζουν, έστω και για λίγο, εκτός καθημερινότητας. Και ο Αργοσαρωνικός εξακολουθεί να προσφέρει ακριβώς αυτό.