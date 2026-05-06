Βυθίστηκε πλοίο στα ανοιχτά της Άνδρου: Σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου που κατευθυνόταν προς την Ουκρανία.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Άνδρου, όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια του νησιού και στη συνέχεια βυθίστηκε, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά την πρόσκρουση στα βράχια υπέστη σοβαρές ζημιές, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη βύθισή του.

Στο φορτηγό πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οκτώ Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι εννέα διασώθηκαν με επιτυχία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικό Σώμα, που ξεκίνησε αμέσως μετά το σήμα κινδύνου.

Η επιχείρηση διάσωσης

Η επιχείρηση εξελίχθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς το πλήρωμα βρέθηκε διασκορπισμένο σε διαφορετικά σημεία μετά την προσάραξη. Δύο από τους ναυτικούς εντοπίστηκαν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφύγει σε δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Ο απεγκλωβισμός τους απαίτησε ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν σε περιοχή με δύσκολη πρόσβαση. Τελικά, όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνέδραμε στον συντονισμό και την επιτήρηση της περιοχής.

Τα ερωτήματα για την προσάραξη

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονταν καλές, στοιχείο που στρέφει την προσοχή των αρχών σε άλλα πιθανά αίτια για την προσάραξη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε το πλοίο στη βραχώδη ακτή και πώς ακολούθησε τόσο γρήγορα η βύθιση. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν η πορεία του πλοίου, οι χειρισμοί πριν από την πρόσκρουση και η κατάσταση του φορτηγού σκάφους.

