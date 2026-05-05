Βίντεο ντοκουμέντο από τον ντελιβερά που έριχνε πέτρες στον κόσμο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Βίντεο που ήρθε στο φως καταγράφει την στιγμή που ο 28χρονος διανομέας πετάει πέτρα σε μια άτυχη γυναίκα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο με τον σκύλο της.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση με τον 28χρονο διανομέα που πέταγε πέτρες σε αμέριμνους περαστικούς, κυρίως γυναίκες, στα βόρεια προάστια, ενώ κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 6 άτομα.

Ο διανομέας βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύ κατηγορητήριο για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή (κακούργημα) και κατ' εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες δρούσε για 15 ημέρες προτού η αστυνομία της Κηφισιάς τον συλλάβει.

